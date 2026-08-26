天文台料夏日吹東北風　9.1高地風力5級　中央氣象台料雙旋共舞

【打風／天文台／HKO／雙旋共舞／熱帶氣旋】西北太平洋及南中國海「四旋共舞」已變成強颱風沙德爾「單挑」，不過內地中央氣象台預測，未來10天西北太平洋和南海還將有兩個熱帶氣旋生成，當中可能會影響東南部海域和沿海地區。



天文台今日（8月26日）更新九天天氣預報，罕見在夏季出現預測吹東北風，料9月1日 (下周二）開學日吹東至東北風4級，離岸及高地間中5級，9月2日 (下周三）東至東北風4級；有AI人工智能預報結果顯示，9月初西北太平洋及南海出現雙旋共舞，有中型熱帶氣旋在本港東面約400公里掠過後「東登」。



強颱風沙德爾8月26日20時集結在香港之東北偏東約1,370公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

熱帶低氣壓紫檀8月26日已減弱為低壓區，14時集結在香港以西約320公里，中心附近最高持續風速每小時40公里，天文台預測會在未來一兩日靠近福建至浙江沿岸一帶。（天文台圖片）

強颱風沙德爾料周五上午在浙江溫州登陸

強颱風沙德爾今晚10時集結在溫州以東約500公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過東海。天文台預測移動路徑圖顯示，沙德爾將漸轉向西偏西移動，明日（8月27日）下午減弱為颱風，周五（28日）上午在浙江溫州登陸，即香港東北約800公里，中心附近最高持續風速料不低於每小時120公里，即颱風級別；其後續向西南移動，掠過江西及湖南，並減弱為熱帶低氣壓、低壓區。

天文台8月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日天氣不穩。（天文台圖片）

沙德爾外圍下沉氣流周五殺到 周五周六稍後局部地區有雷暴

天文台預測受到熱帶氣旋沙德爾外圍下沉氣流影響，本周後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨。九天天氣預報顯示，周五（8月28日）市區介乎28至33度，周六（29日）則最高32度，稍後局部地區有雷暴。

天文台指受一道廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸天氣不穩定。九天天氣預報顯示，下周日（8月30日）有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多，下周一（31日）夏季最後一日，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

天文台8月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

天文台8月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來每日相對濕度最高95%。（天文台圖片）

開學日及翌日吹東北風 離岸及高地風力間中達5級

下周二（9月1日）為新學年開學日，九天天氣預報顯示，天文台預測當日吹東至東北風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周三（2日）吹東至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。其後兩日（3日及4日）吹東風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

夏季主要吹西南風，而出現吹東北風，通常是有熱帶氣旋在香港南面經過。

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