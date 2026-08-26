天氣｜今日間中有驟雨及狂風雷暴　部份地區雨勢較大

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（8月26日）多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，日間最高氣溫約31度；吹和緩至清勁南風，離岸及高地間中吹強風。天文台今晨4時45分發出特別天氣提示稱，一道雷雨帶正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴，市民早上出門前請留意天氣變化。



天文台展望，明日（27日）部份地區雨勢較大。星期五（28日）日間酷熱，亦有一兩陣驟雨。周末期間仍有幾陣驟雨。



圖為截至8月26日清晨6時00分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月26日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

紫檀對本港直接威脅不大

天文台凌晨的特別天氣提示稱，預料熱帶氣旋紫檀會在今日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱，與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大。預料受活躍偏南氣流影響，今明兩日本港部份地區雨勢較大，離岸及高地間中吹強風，市民請保持警惕。

天文台指出，熱帶氣旋沙德爾會在未來一兩日靠近福建至浙江沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，本周後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨。預料沙德爾會在周末期間移入內陸並逐漸減弱。受一道廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸有驟雨及雷暴。

在上午5時，熱帶低氣壓紫檀集結在湛江之西南偏南約90公里，預料向東北偏北移動，時速約14公里，橫過雷州半島。同時，強颱風沙德爾集結在沖繩島以北約170公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過東海。

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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周五酷熱達33度 開學日有驟雨雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，料介乎27至31度。周五（28日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱達33度，稍後局部地區有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月26日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（29日）至下周四（9月3日）均大致多雲，有幾陣驟雨。其中，周六料日間短暫時間有陽光，最高32度。下周日（30日）至下周二（9月1日）的開學日，則除有幾陣驟雨並有雷暴，最高31度。下周三（9月2日）及下周四（9月3日）日間短暫時間有陽光，最高均32度。

▼8月10日 受熱帶氣旋外圍下沉氣流帶來極端酷熱▼

