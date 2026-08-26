周四返工注意｜天文台料早上雨勢頗大及有狂風雷暴　周五酷熱33度

【天文台／HKO／明天的天氣／黃雨／暴雨】受活躍偏南氣流影響，本港今日（8月26日）傍晚有驟雨及狂風雷暴，天文台預測明日（27日）早上雨勢有時頗大及有狂風雷暴，預告在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民明早上班上學前留意天文台的最新天氣消息。



熱帶氣旋沙德爾會在未來一兩日靠近福建至浙江沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，天文台預測本周後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨，九天天氣預報顯示，周五（28日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至33度。天文台料周五及周六（29日）稍後均局部地區有雷暴。受一道廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸天氣不穩定。



雷雨區8月26日傍晚由西南移向本港，天文台晚上6時45分發出黃色暴雨警告。在石塘咀，外出市民都帶備雨傘。（梁偉權攝）

雷雨區8月26日傍晚由西南移向本港，天文台晚上6時45分發出黃色暴雨警告。在石塘咀，外出市民都帶備雨傘。（梁偉權攝）

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 初時高地風力間中6級

天文台指一股活躍偏南氣流會在明日（8月27日）為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，預測吹南至西南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢有時頗大，稍後驟雨逐漸減少，市區氣溫介乎27至31度。

天文台8月26日晚上發出黃色暴雨暴告，生效近2.5小時。(羅日昇攝)

強颱風沙德爾料周五上午在浙江溫州登陸

強颱風沙德爾今晚8時集結在溫州以東約530公里，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，橫過東海。天文台預測移動路徑圖顯示，沙德爾將漸轉向西偏西移動，明日（8月27日）下午減弱為颱風，周五（28日）上午在浙江溫州登陸，即香港東北約800公里，中心附近最高持續風速料不低於每小時120公里，即颱風級別；其後續向西南移動，掠過江西及湖南，並減弱為熱帶低氣壓、低壓區。

強颱風沙德爾8月26日14時集結在香港之東北偏東約1,430公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

沙德爾外圍下沉氣流周五殺到 周五周六稍後局部地區有雷暴

天文台預測受到熱帶氣旋沙德爾外圍下沉氣流影響，本周後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨。九天天氣預報顯示，周五（8月28日）吹西至西南風3至4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴；周六（29日）也是吹西至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴。

氣溫方面，天文台料周五市區介乎28至33度，周六則最高32度。

天文台8月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日天氣不穩。（天文台圖片）

夏季最後一日料有幾陣狂風雷暴 9.1開學日有驟雨、局部地區有雷暴

天文台指受一道廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸天氣不穩定。九天天氣預報顯示，下周日（8月30日）吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多，下周一（31日）夏季最後一日，轉吹東至東南風4級，稍後離岸及高地間中5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。兩日市民氣均介乎27至31度。

下周二（9月1日）為新學年開學日，天文台預測當日吹東至東北風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周三（2日）吹東至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。其後兩日（3日及4日）吹東風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。上述四日市區氣將均介乎27至32度。

天文台8月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）