天氣｜今日有幾陣驟雨　日間短暫時間有陽光酷熱　最高氣溫約33度

天文台表示，今日（8月29日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度，最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高，吹輕微至和緩西至西南風。天文台展望，明日（8月30日）及星期一（8月31日）天氣不穩定，隨後一兩日仍有幾陣驟雨。



圖為截至8月29日清晨5時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋沙德爾今日移入華中內陸 繼續減弱

天文台指出，廣東地區今日風勢微弱，天氣酷熱，亦有幾陣驟雨，廣闊低壓槽會在下週初為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區存在，下周中期華南受較乾燥的大陸氣流影響，驟雨逐漸減少。

此外，熱帶氣旋沙德爾會在今日移入華中內陸並繼續減弱。另一方面，未來一兩日菲律賓以東之西北太平洋可能有低壓區發展，隨後大致移向台灣以東海域。

天文台表示，今日（8月29日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。（李家傑攝）

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開學日初時有幾陣驟雨 下午短暫時間有陽光

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多，最高氣溫約31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月29日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（8月31日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。去到下周二（9月1日）開學日，天色開始好轉，大致多雲，初時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。下周三（9月2日）至下周日（9月6日）均有驟雨和短暫時間有陽光。

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