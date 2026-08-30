天氣｜部分地區驟雨較多及有雷暴 日間最高氣溫約31度
撰文：凌逸德
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天文台表示，今日（8月30日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間最高氣溫約31度，稍後部分地區驟雨較多及有雷暴，吹微風，最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。天文台展望，未來一兩日間中有驟雨，本周中期風勢較大。
熱帶氣旋沙德爾移向華南西部 繼續減弱
天文台指出，受廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸及南海北部天氣不穩定，低壓槽上可能有低壓區於本周初至中期發展，但其路徑及強度存在變數。一股較乾燥的大陸氣流會在本週中後期逐漸影響華南，該區驟雨減少。
此外，熱帶氣旋沙德爾會移向華南西部並繼續減弱，其殘餘會在明日影響該區。另一方面，今明兩日菲律賓以東之西北太平洋可能有低壓區發展，隨後大致移向台灣以東海域。
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開學日有幾陣驟雨 下午短暫時間有陽光
天文台的九天天氣預報顯示，明日（31日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。，最高氣溫約30度。
▼天文台九天天氣預報▼
明日（9月1日）開學日，天色開始好轉，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光，隨後數天都有陽光，但周五（9月4日）至下周一（9月7日）均有驟雨。
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