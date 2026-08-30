最新天氣｜天文台：珠江口以西有雷雨區 未來兩三小時或影響本港
撰文：韋景全
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一道廣闊低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預計，本港今日（30日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間最高氣溫約31度，稍後部分地區驟雨較多及有雷暴。
天文台上午10時15分發特別天氣提示，指珠江口以西持續有雷雨區發展，可能會在未來兩三小時影響本港。
【10:15】特別天氣提示：珠江口以西持續有雷雨區發展，並可能會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。
▼天文台8月26日傍晚發出黃色暴雨警告▼
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熱帶氣旋沙德爾移向華南西部 繼續減弱
天文台指出，受廣闊低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸及南海北部天氣不穩定，低壓槽上可能有低壓區於本周初至中期發展，但其路徑及強度存在變數。一股較乾燥的大陸氣流會在本週中後期逐漸影響華南，該區驟雨減少。
此外，熱帶氣旋沙德爾會移向華南西部並繼續減弱，其殘餘會在明日影響該區。另一方面，今明兩日菲律賓以東之西北太平洋可能有低壓區發展，隨後大致移向台灣以東海域。
▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼
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