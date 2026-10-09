天氣｜今日天晴乾燥　市區最高氣溫30度　明日至下周中期天氣相若

天文台指出，今日（9日）初時部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。天文台展望，明日至下周中期持續天晴乾燥，內陸地區日夜溫差較大。



圖為截至10月9日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

內陸日夜溫差較大

天文台指出，受乾燥的東北季候風及高空反氣旋影響，未來數日廣東天氣普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而東北季候風會在下周初至中期逐漸緩和，該區日間天氣炎熱。此外，一道雲帶覆蓋南海北部。

天文台指出，今日（9日）初時部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。（李家傑攝）

明日起一連三日天晴乾燥 下周二下周三天氣炎熱達32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日起一連三日（10日至12日）天晴乾燥，下周二（13日）和下周三（14日）天氣炎熱，最高氣溫32度。下周四（15日）和下周五（16日）部份時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

其中，周六至下周一（12日）同介乎26至31度。下周二料日間炎熱，回升至27至32度。

下周三（14日）大致天晴，日間乾燥及炎熱，相對濕度最低55%，亦介乎27至32度。下周四（15日）及下周五（16日）部份時間有陽光，最低氣溫均為27度，最高31度。

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