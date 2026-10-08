寒露天氣｜今日初時有一兩陣微雨　早上稍涼　日間大致天晴乾燥

今日（10月8日）為二十四節氣的「寒露」。天文台指出，東北季候風正影響廣東沿岸，預測本港今日大致天晴，初時部份時間多雲及有一兩陣微雨。早上稍涼，市區最低氣溫約24度。日間乾燥，最高氣溫約29度，相對濕度最低約50%。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，本周餘下時間至下周中期持續天晴乾燥，氣溫回升，內陸地區日夜溫差較大。



圖為截至10月8日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

至下周中內陸日夜溫差較大

天文台指出，受乾燥的東北季候風影響，今日廣東沿岸大致天晴，風勢較大。隨著季候風在明日至下周中期稍為緩和，同時受高空反氣旋支配，廣東普遍晴朗，氣溫回升，內陸地區日夜溫差較大。

天文台預測，本港今日（10月8日）大致天晴，初時部份時間多雲及有一兩陣微雨。早上稍涼。日間乾燥，最高氣溫約29度。（陳永武攝）

明日至下周三均大致天晴乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，周五（9日）大致天晴及乾燥，相對濕度最低50%，介乎26至31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月8日凌晨2時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（10日）至下周二（13日）均天晴乾燥，相對濕度最低約50%至55%。其中，周六至下周一（12日）同介乎26至31度。下周二料日間炎熱，回升至27至32度。

下周三（14日）大致天晴，日間乾燥及炎熱，相對濕度最低55%，亦介乎27至32度。下周四（15日）及下周五（16日）部份時間有陽光，最低氣溫均為27度，最高31度。

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