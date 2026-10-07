天氣｜今日大致天晴乾燥　早上稍涼大部份地區約23度　日間約30度

乾燥的東北季候風正影響廣東，該區天色大致良好。天文台指出，本港今早（10月7日）天氣稍涼，大部份地區氣溫下降至23度左右。天文台預測，本港今日大致天晴及乾燥，相對濕度最低約45%。早上稍涼，日間最高氣溫約30度，晚上部份時間多雲；吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。



明日（8日）為二十四節氣的「寒露」，天文台展望，明日風勢較大。本周後期至下周初天晴乾燥，氣溫逐漸回升，內陸地區日夜溫差較大。



圖為截至10月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周末至下周初內陸日夜溫差較大

天文台指出，乾燥的東北季候風會在今明兩日為廣東沿岸帶來大致良好的天氣，該區風勢較大。預料季候風會在接近周末至下周初稍為緩和，同時受高空反氣旋支配，廣東普遍晴朗，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。

天文台預測，本港今日（10月7日）大致天晴及乾燥，早上稍涼，日間最高氣溫約30度，晚上部份時間多雲。（陳永武攝）

明日至下周三均大致天晴乾燥

明日為二十四節氣的「寒露」，天文台的九天天氣預報顯示，明日（8日）與周五（9日）均大致天晴及乾燥，相對濕度最低均為50%。明日料介乎25至30度，周五為26至31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月7日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（10日）至下周二（13日）均天晴乾燥，相對濕度最低約50%至55%。周六至下周一（12日）同介乎26至31度，下周二回升至27至32度。

下周三（14日）仍大致天晴，日間乾燥，相對濕度最低55%，介乎27至32度。下周四（15日）部份時間有陽光，最低氣溫仍為27度，最高31度。

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