重陽節天氣｜天文台料一連4日微雨至周日收起　周四高地偶吹強風

【天文台／HKO／明天的天氣／重陽節的天氣】天文台今早（13日）預測，一股清勁的偏東氣流明日（14日）逐漸影響廣東沿岸，本港將一連四日有一兩陣微雨，部份或短暫時間有陽光，且風勢較大，其中周四（15日）吹東風4至5級，初時高地間中6級，即達強風程度。至於周日（18日）重陽節正日，孝子賢孫會登高掃墓，當日市區氣溫27度至31度，早上部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥。



天文台10月13日早上天氣概況預測，一股清勁的偏東氣流10月14日逐漸影響廣東沿岸，本周後期該區風勢較大，有一兩陣微雨，短暫時間有陽光。（資料圖片／夏家朗攝）

天文台10月13日早上天氣概況預測，一股清勁的偏東氣流10月14日逐漸影響廣東沿岸，本周後期該區風勢較大，有一兩陣微雨，短暫時間有陽光。（資料圖片／夏家朗攝）

天文台︰一股清勁的偏東氣流明起影響本港 周末風勢較大

天文台今日（13日）早上11時半更新天氣概況指，一股清勁的偏東氣流明日（14日）逐漸影響廣東沿岸，本周後期該區風勢較大，有一兩陣微雨，短暫時間有陽光，下周初偏東氣流會稍為緩和，華南沿岸大致天晴及乾燥。

明日的天氣︰初時大致天晴 稍後時間多雲有微雨

九天天氣預報顯示，明日市區氣溫26度至31度，相對濕度55%至85%，吹微風2級，漸轉東風4級，離岸間中5級，初時大致天晴及乾燥，稍後部份時間多雲及有一兩陣微雨。

天文台10月13日早上11時半更新九天天氣預報，料明日（14日）初時大致天晴及乾燥，稍後部份時間多雲及有一兩陣微雨。（天文台網頁截圖）

周四初時高地間中吹強風 早晚有一兩陣微雨

周四（15日）及周五（16日）市區氣溫26度至30度，相對濕度65%至85%。周五吹東風4至5級，初時高地間中6級，即達強風程度，部份時間有陽光，早晚有一兩陣微雨；周六吹東風4級，間中5級，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨。

周六（17日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至85%，吹東風4級，間中5級，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨。

▼2025年10月29日重陽節市況▼



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重陽節的天氣︰日間大致天晴及乾燥 市區最高31度

下周日（18日）是重陽節，市區氣溫27度至31度，相對濕度60%至85%，吹東風4級，離岸及高地間中5級，早上部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥。

下周一（19日）及下周二（20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度60%至80%，天晴，日間乾燥及炎熱。下周一吹東風3至4級，下周二吹東風3級。

天文台10月13日早上11時半更新九天天氣預報，料下周一及下周二（19日及20日）市區氣溫最高32度。（天文台網頁截圖）

天文台10月13日早上11時半更新九天天氣預報，料明日（14日）及下周四（22日）相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

下周四相對濕度最低55% 部份時間有陽光

下周三（21日）市區氣溫26度至31度，相對濕度60%至80%，吹東北風3至4級，部份時間有陽光，日間乾燥。下周四（22日）市區氣溫25度至30度，相對濕度55%至80%，吹東至東北風4級，離岸5級，部份時間有陽光，日間乾燥。