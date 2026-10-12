天氣｜今日大致天晴　日間乾燥及炎熱　市區最高約31度

東北季候風正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋為華南帶來大致良好的天氣。天文台預測，今日（10月12日）大致天晴。日間乾燥及炎熱，相對濕度最低約55%，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度；吹和緩偏東風。



天文台展望，明日（13日）仍然天晴乾燥，日間炎熱，內陸地區日夜溫差頗大。隨後兩三日部份時間有陽光，風勢較大。



圖為截至10月12日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周中後期風勢較大

天文台指出，高空反氣旋會在本周為華南帶來普遍晴朗的天氣。隨著現時影響廣東沿岸的東北季候風在今明兩日逐漸緩和，該區日間炎熱，內陸地區日夜溫差頗大。

預料一股偏東氣流會在星期三（14日）稍後抵達廣東沿岸，本周中後期該區風勢較大，雲量稍為增多。

周三至周五有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）天晴，日間乾燥及炎熱，相對濕度最低約55%，氣溫介乎26至32度。周三（14日）大致天晴，日間乾燥，相對濕度最低仍約55%，氣溫介乎26至31度，稍後部份時間多雲及有一兩陣微雨。

天文台預測，本港今日（10月12日）大致天晴。日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。（陳永武攝）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月12日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四（15日）及周五（16日）均部份時間有陽光，同介乎26至30度。周四早晚有一兩陣微雨，周五則初時有一兩陣微雨。

周六（17日）至下周一（19日）均大致天晴，同介乎27至31度。下周二（20日）天晴，日間乾燥及炎熱，最低氣溫均為27度，最高32度，相對濕度最低約55%。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼

