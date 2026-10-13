天氣｜今日天晴乾燥 日間炎熱約32度 新界再高一兩度
撰文：蕭通
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高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，今日（10月13日）天晴。日間乾燥及炎熱，相對濕度最低約55%，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度；吹微風。天文台展望，明日（14日）大致天晴及炎熱，稍後轉吹清勁東風及有一兩陣微雨。隨後兩三日部份時間有陽光。
本周後期雲量增多、風勢較大
天文台指出，高空反氣旋會在本周為華南帶來普遍晴朗的天氣。隨著現時影響廣東沿岸的東北季候風在今明兩日逐漸緩和，該區日間炎熱，內陸地區日夜溫差頗大。
預料一股偏東氣流會在星期三（14日）稍後抵達廣東沿岸，本周中後期該區風勢較大，雲量稍為增多。
明日至周六有一兩陣微雨 下周初大致天晴
天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）大致天晴，日間乾燥，相對濕度最低約55%，稍後部份時間多雲，及有一兩陣微雨，氣溫介乎26至31度。周四（15日）及周五（16日）部份或短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，同介乎26至30度。
▼天文台九天天氣預報▼
周六（17日）部份時間有陽光，初時仍有一兩陣微雨，至下周一（19日）均在27至31度之間。下周日（18日）及下周一則大致天晴。
下周二（20日）天晴，日間乾燥及炎熱，相對濕度最低約55%，最低氣溫27度，最高32度。下周三（21日）部份時間有陽光，最高31度。
▼5月25日 天文台下午錄得32度創今年新高▼
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天氣｜今日大致天晴 日間乾燥及炎熱 市區最高約31度天氣｜今日天晴炎熱 市區最高氣溫31度 本周後期有一兩陣微雨天氣｜今日天晴炎熱 市區最高氣溫31度 未來數日天氣相若天氣｜今日天晴乾燥 市區最高氣溫30度 明日至下周中期天氣相若寒露天氣｜今日初時有一兩陣微雨 早上稍涼 日間大致天晴乾燥