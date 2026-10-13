天氣｜今日天晴乾燥　日間炎熱約32度　新界再高一兩度

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，今日（10月13日）天晴。日間乾燥及炎熱，相對濕度最低約55%，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度；吹微風。天文台展望，明日（14日）大致天晴及炎熱，稍後轉吹清勁東風及有一兩陣微雨。隨後兩三日部份時間有陽光。



圖為截至10月13日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周後期雲量增多、風勢較大

天文台指出，高空反氣旋會在本周為華南帶來普遍晴朗的天氣。隨著現時影響廣東沿岸的東北季候風在今明兩日逐漸緩和，該區日間炎熱，內陸地區日夜溫差頗大。

預料一股偏東氣流會在星期三（14日）稍後抵達廣東沿岸，本周中後期該區風勢較大，雲量稍為增多。

天文台預測，本港今日（10月13日）天晴。日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（10月13日）天晴。日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

明日至周六有一兩陣微雨 下周初大致天晴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）大致天晴，日間乾燥，相對濕度最低約55%，稍後部份時間多雲，及有一兩陣微雨，氣溫介乎26至31度。周四（15日）及周五（16日）部份或短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨，同介乎26至30度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月13日凌晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（17日）部份時間有陽光，初時仍有一兩陣微雨，至下周一（19日）均在27至31度之間。下周日（18日）及下周一則大致天晴。

下周二（20日）天晴，日間乾燥及炎熱，相對濕度最低約55%，最低氣溫27度，最高32度。下周三（21日）部份時間有陽光，最高31度。

▼5月25日 天文台下午錄得32度創今年新高▼

