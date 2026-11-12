天文台︰極地渦旋分裂冷空氣南下 下周能否破入秋最涼仍有待觀察
【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／冷鋒】天文台今晚（12日）發文指，未來一周本港將受不同天氣系統影響，包括高空擾動、偏東氣流、冷鋒及東北季候風，料一道高空西風槽向東靠近華南，周五晚上（13日）驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，風勢增強，周六（14日）初時雨勢頗大，下周初則有一股偏東氣流影響廣東沿岸，風勢較大及有幾陣雨。
天文台又指，位於北極上空的極地渦旋逐漸分裂，而其中一個極地渦旋位於西伯利亞，對流層極地急流未來數周或出現較多波動，原本被困在北極的冷空氣，有機會南下影響亞洲部份中緯度地區，而歐洲電腦模式預測，北方冷空氣將向南推送，為華南下周中後期帶來另一股東北季候風。
下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下，不過會否達到本周初的溫度，甚或更低水平，仍有待觀察。（天文台尖沙咀總部11月10日早上錄17.5度創入秋以來最低）
▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼
天文台︰未來一周廣東沿岸將受不同天氣系統影響 天氣變化較大
天文台科學主任（郭于庭、李茵淇、梁宇霆、謝鈞澍、鄧志傑）今晚（12日）在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《未來一周的天氣轉變較大兼談極地渦旋》文章。
天文台表示，受東北季候風影響，過去兩三日本港天氣普遍晴朗及乾燥，早上氣溫下降至20度以下，隨着季候風緩和，雖然今早新界內陸地區仍然較涼，但市區氣溫已回升至20度以上水平，然而預料未來一周廣東沿岸將受不同天氣系統影響，天氣變化較大。
高空西風槽逐漸靠近 周五晚驟雨增多及有幾陣狂風雷暴
天文台預料，現時位於中南半島的一道高空西風槽逐漸靠近，廣東地區天氣未來一兩日變得不穩定，有驟雨及雷暴，一般而言，秋末華南受北方較乾燥的東北季候風主導，大氣相對穩定，較少出現如夏季等強對流天氣。
天文台又指，在合適的大氣配置下，仍有機會出現顯著降雨，從水汽通道衛星圖像可見，一道高空西風槽正逐漸向東靠近華南，西風槽前有明顯上升氣流，而且水汽充足，預料當其靠近珠江口一帶時，將會帶來顯著降雨過程，本港周五晚上（13日）驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，風勢增強，周六（14日）初時雨勢頗大。
韓國電腦模式料周五晚有雷雨 歐洲模式料周六初時狂風雷暴機會較高
天文台分析指，雖然各大電腦模式普遍預測西風槽靠近珠江口一帶，但模式對其東移的速度仍有一定分歧，珠江口一帶出現顯著降雨的時間，因此仍有不確定性，部份電腦模式（例如韓國）預測本港明日稍後已開始有雷雨，然而主流電腦模式（包括歐洲）預測周六初時出現顯著降雨及狂風雷暴的機會較高。
另一股偏東氣流下周初影響廣東沿岸 風勢較大及有幾陣雨
天文台預料，隨着西風槽自西向東橫過珠江口一帶後，本港將受槽後的下沉氣流影響，預料周六日間驟雨減少，下午部分時間有陽光。
天文台並預料另一股偏東氣流下周初影響廣東沿岸，該區風勢較大及有幾陣雨，隨着偏東氣流逐漸緩和，華南沿岸的大氣低層將轉吹東南風，早晚較為潮濕，局部地區能見度較低。
北極上空的極地渦旋逐漸分裂 冷空氣有機會南下
天文台提到，除了本地天氣變化外，極地環流亦迎來較大的變化，平流層（距離地面約15至50公里）在10月底至11月上旬，出現突發增溫，位於北極上空的極地渦旋逐漸分裂，而其中一個極地渦旋位於西伯利亞。
天文台指，由於平流層和對流層會互相影響，因此下方的對流層極地急流，可能在未來數周出現較多波動，原本被困在北極的冷空氣有機會南下影響亞洲部份中緯度地區。
其中歐洲電腦模式預測，對流層中層有一道西風波動（西風槽）橫過西伯利亞上空，並將北方的冷空氣向南推送，為華南下周中後期帶來另一股東北季候風。
一道冷鋒下周二華南內陸形成 氣溫能否創入秋新低有待觀察
天文台續指，隨着冷空氣南下，預料一道冷鋒下周二（17日）在華南內陸形成，並向南移動，受隨後的東北季候風影響，下周三（18日）本港將轉吹偏北風，氣溫顯著下降，下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下，不過會否達到本周初的溫度，甚或更低水平，仍有待觀察。（天文台尖沙咀總部11月10日早上錄17.5度創入秋以來最低）
天文台提醒，由於預料未來一周天氣會有較大的轉變，市民請密切留意天氣變化，並關注天文台的最新天氣預報。