天文台︰極地渦旋分裂冷空氣南下　下周能否破入秋最涼仍有待觀察

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／冷鋒】天文台今晚（12日）發文指，未來一周本港將受不同天氣系統影響，包括高空擾動、偏東氣流、冷鋒及東北季候風，料一道高空西風槽向東靠近華南，周五晚上（13日）驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，風勢增強，周六（14日）初時雨勢頗大，下周初則有一股偏東氣流影響廣東沿岸，風勢較大及有幾陣雨。

天文台又指，位於北極上空的極地渦旋逐漸分裂，而其中一個極地渦旋位於西伯利亞，對流層極地急流未來數周或出現較多波動，原本被困在北極的冷空氣，有機會南下影響亞洲部份中緯度地區，而歐洲電腦模式預測，北方冷空氣將向南推送，為華南下周中後期帶來另一股東北季候風。



下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下，不過會否達到本周初的溫度，甚或更低水平，仍有待觀察。（天文台尖沙咀總部11月10日早上錄17.5度創入秋以來最低） 天文台

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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天文台11月12日在社交平台指，面對未來一周不斷轉變的天氣，市民需跟貼天文台最新消息。（天文台FB圖片）

天文台︰未來一周廣東沿岸將受不同天氣系統影響 天氣變化較大

天文台科學主任（郭于庭、李茵淇、梁宇霆、謝鈞澍、鄧志傑）今晚（12日）在網頁專欄「天氣隨筆」，發表題為《未來一周的天氣轉變較大兼談極地渦旋》文章。

天文台表示，受東北季候風影響，過去兩三日本港天氣普遍晴朗及乾燥，早上氣溫下降至20度以下，隨着季候風緩和，雖然今早新界內陸地區仍然較涼，但市區氣溫已回升至20度以上水平，然而預料未來一周廣東沿岸將受不同天氣系統影響，天氣變化較大。

2026年11月12日上午8時的水汽通道衛星圖像。高空西風槽前（藍色虛線右方區域）上升氣流強烈，水汽充足；相反槽後（藍色虛線左方區域）下沉氣流明顯，氣團較乾燥。（天文台引用日本氣象廳向日葵9號衛星）

高空西風槽逐漸靠近 周五晚驟雨增多及有幾陣狂風雷暴

天文台預料，現時位於中南半島的一道高空西風槽逐漸靠近，廣東地區天氣未來一兩日變得不穩定，有驟雨及雷暴，一般而言，秋末華南受北方較乾燥的東北季候風主導，大氣相對穩定，較少出現如夏季等強對流天氣。

天文台又指，在合適的大氣配置下，仍有機會出現顯著降雨，從水汽通道衛星圖像可見，一道高空西風槽正逐漸向東靠近華南，西風槽前有明顯上升氣流，而且水汽充足，預料當其靠近珠江口一帶時，將會帶來顯著降雨過程，本港周五晚上（13日）驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，風勢增強，周六（14日）初時雨勢頗大。

不同電腦模式對未來一兩日珠江口一帶出現顯著降雨的時間仍有分歧。（天文台圖片）

韓國電腦模式料周五晚有雷雨 歐洲模式料周六初時狂風雷暴機會較高

天文台分析指，雖然各大電腦模式普遍預測西風槽靠近珠江口一帶，但模式對其東移的速度仍有一定分歧，珠江口一帶出現顯著降雨的時間，因此仍有不確定性，部份電腦模式（例如韓國）預測本港明日稍後已開始有雷雨，然而主流電腦模式（包括歐洲）預測周六初時出現顯著降雨及狂風雷暴的機會較高。

歐洲中期預報中心下周一（16日）上午2時及下周二（17日）上午2時的925百帕斯卡位勢高度和相對濕度預報圖。（天文台圖片）

另一股偏東氣流下周初影響廣東沿岸 風勢較大及有幾陣雨

天文台預料，隨着西風槽自西向東橫過珠江口一帶後，本港將受槽後的下沉氣流影響，預料周六日間驟雨減少，下午部分時間有陽光。

天文台並預料另一股偏東氣流下周初影響廣東沿岸，該區風勢較大及有幾陣雨，隨着偏東氣流逐漸緩和，華南沿岸的大氣低層將轉吹東南風，早晚較為潮濕，局部地區能見度較低。

平流層突發增溫導致北極上空的極地渦旋於10月底至11月上旬逐漸分裂。（圖像為距離地面約30至32公里高度的位勢高度圖，以球極平面投影製作，正中心為北極，虛線表示北緯60度的位置。）（天文台圖片）

極地渦旋強而穩定時會將極冷空氣限制於極地區域（圖左）；但當極地渦旋移位或分裂，對流層極地急流便容易出現較多波動（圖右）。（天文台圖片）

北極上空的極地渦旋逐漸分裂 冷空氣有機會南下

天文台提到，除了本地天氣變化外，極地環流亦迎來較大的變化，平流層（距離地面約15至50公里）在10月底至11月上旬，出現突發增溫，位於北極上空的極地渦旋逐漸分裂，而其中一個極地渦旋位於西伯利亞。

天文台指，由於平流層和對流層會互相影響，因此下方的對流層極地急流，可能在未來數周出現較多波動，原本被困在北極的冷空氣有機會南下影響亞洲部份中緯度地區。

其中歐洲電腦模式預測，對流層中層有一道西風波動（西風槽）橫過西伯利亞上空，並將北方的冷空氣向南推送，為華南下周中後期帶來另一股東北季候風。

歐洲電腦模式500百帕斯卡（約5至6公里高空）位勢高度預測圖顯示，西風槽下周一（16日）橫過西伯利亞上空。（天文台圖片）

天文台最低氣溫概率預報。（天文台圖片）

一道冷鋒下周二華南內陸形成 氣溫能否創入秋新低有待觀察

天文台續指，隨着冷空氣南下，預料一道冷鋒下周二（17日）在華南內陸形成，並向南移動，受隨後的東北季候風影響，下周三（18日）本港將轉吹偏北風，氣溫顯著下降，下周中後期華南沿岸氣溫將再度降至20度以下，不過會否達到本周初的溫度，甚或更低水平，仍有待觀察。（天文台尖沙咀總部11月10日早上錄17.5度創入秋以來最低）

天文台提醒，由於預料未來一周天氣會有較大的轉變，市民請密切留意天氣變化，並關注天文台的最新天氣預報。