天文台特別天氣提示：高空擾動靠近天氣變　明晚有幾陣狂風雷暴

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／維港泳／港珠澳大橋半馬拉松／冷鋒】天文台今午（12日）4時15分發出特別天氣提示指，隨著高空擾動靠近，本港近期較晴朗的天氣將會有所改變，預料明日（11月13日）下午開始逐漸有幾陣驟雨，晚上驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，風勢增強，星期六（11月14日）初時雨勢頗大。市民請留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。隨著高空擾動遠離，星期六日間驟雨減少，天色好轉，下午部分時間有陽光。



▼2026年11月7日 立冬本港天氣和暖▼



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天文台︰高空擾動影響 未來一兩日華南有驟雨及幾陣狂風雷暴

天文台今早表示，受高空擾動影響，未來一兩日華南有驟雨及幾陣狂風雷暴，預料一股偏東氣流下周初影響廣東沿岸，該區有幾陣雨，早晚較為潮濕，而一道冷鋒下周中期抵達廣東沿岸，受隨後的東北季候風影響，下周後期該區轉吹偏北風，氣溫顯著下降。

明天的天氣︰晚上驟雨增多及有雷暴 高地間中吹強風

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（13日）市區氣溫23度至26度，相對濕度70%至95%，東風4級，離岸5級，晚上高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，晚上驟雨增多及有雷暴。

天文台11月12日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，周六（14日）初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

周六初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴 稍後驟雨減少

周六（14日）市區氣溫23度至27度，相對濕度70%至95%，吹東風3至4級，初時離岸5級，高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少，短暫時間有陽光。

2026年11月15日早上本港將舉辦維港泳，天文台料當日市區氣溫24度至28度。（資料圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，下周日（15日）下午本港各區氣溫達炎熱水平，上水更飆至30度。（天文台網頁截圖）

下周日維港泳 市區氣溫最高28度 新界一區飆至30度

下周日（15日）本港舉辦港珠澳大橋（香港段）半馬拉松及維港泳，當日市區氣溫24度至28度，相對濕度70%至90%，吹微風2級，稍後東風3至4級。大致多雲，日間部份時間有陽光。

天文台自動分區天氣預報顯示，當日下午4時，本港各區氣溫達炎熱水平，新界及離島多區回升至29度，包括流浮山、石崗、打鼓嶺、屯門、赤鱲角及坪洲，上水更飆至30度。

天文台11月12日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周五（20日）市區氣溫最低18度。（天文台網頁截圖）

天文台11月12日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周四（19日）相對濕度最低50%。（天文台網頁截圖）

下周一有幾陣雨 下周二早晚有一兩陣雨

下周一（16日）市區氣溫24度至26度，相對濕度75%至95%，吹東風4級，離岸5級，多雲，有幾陣雨。下周二（17日）市區氣溫24度至27度，相對濕度75%至95%，吹東至東南風3至4級，漸轉微風2級，大致多雲，早晚有一兩陣雨，局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光。

下周三（18日）市區氣溫21度至26度，相對濕度55%至90%，吹微風2級，漸轉北至東北風3至4級，離岸5級，大致多雲。初時有幾陣雨，日間短暫時間有陽光及乾燥，稍後氣溫顯著下降。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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一道冷鋒下周中期抵達廣東沿岸 下周四跌穿20度

一道冷鋒下周中期抵達廣東沿岸，受隨後的東北季候風影響，本港氣溫下降。下周四（19日）市區氣溫19度至23度，相對濕度50%至75%，吹北至東北風4至5級，短暫時間有陽光，早上稍涼，日間乾燥。

天文台自動分區天氣預報顯示，11月20日早上新界多區氣溫較市區低2度至3度，其中石崗跌至16度，打鼓嶺更低見15度。（天文台網頁截圖）

下周五早上市區氣溫最低18度 打鼓嶺低見15度

下周五（20日）為未來9日預測氣溫中最低的一日。天文台下調當日市區氣溫預測，由昨日（11日）預測的19度至24度，改為18度至23度，相對濕度55%至80%，吹東北風4級，間中5級，短暫時間有陽光，早上稍涼，日間乾燥。

天文台自動分區天氣預報顯示，當日早上6時，新界多區氣溫較市區低2度至3度，其中石崗跌至16度，打鼓嶺更低見15度。

其後下周六（21日）本港氣溫回升，市區氣溫20度至24度，相對濕度60%至85%，吹東至東北風4級。短暫時間有陽光。