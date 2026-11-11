天氣過山車｜天文台料下周冷鋒襲港再穿20度　11.19一區跌至15度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／維港渡海泳／冷鋒】天文台今日（11日）預測，高空擾動周末為華南帶來驟雨，料周五（13日）稍後有幾陣驟雨，周六（14日）初時部份地區雨勢較大及有雷暴，隨後一道冷鋒下周中後期抵達廣東，受隨後的東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降，下周四（19日）市區氣溫（天文台尖沙咀總部）介乎19度至24度，而自動分區天氣預報顯示，當日早上全港各區氣溫再次跌穿20度，其中將軍澳、石崗及流浮山跌至17度；打鼓嶺更低見15度。



▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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▼2026年11月7日 立冬本港天氣和暖▼



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天文台︰一道冷鋒下周中後期抵達廣東 氣溫顯著下降

天文台今早（11日）發布的天氣概況指，隨着東北季候風明日（12日）稍為緩和，廣東沿岸氣溫回升，預料高空擾動周五及周六（13日及14日）為華南帶來驟雨，局部地區有雷暴。

天文台預測，受一股偏東氣流影響，下周初廣東沿岸較為潮濕，部份地區能見度較低，預料一道冷鋒下周中後期抵達廣東，受隨後的東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降。

天文台11月11日早上10時半九天天氣預報顯示，料周末大致多雲。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰市區氣溫22度至27度 部份時間有陽光

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（12日）市區氣溫22度至27度，相對濕度55%至85%，吹東至東北風4級，離岸5級，部份時間有陽光，日間乾燥。

周五（13日）市區氣溫23度至27度，相對濕度65%至95%，吹東風4級，離岸5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。

2026年11月15日早上本港將舉辦維港渡海泳，天文台料當日市區氣溫24度至28度。（資料圖片）

周六初時部份地區雨勢較大及有雷暴 日間驟雨減少

周六（14日）市區氣溫23度至27度，相對濕度75%至95%，吹東至東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區雨勢較大及有雷暴，日間驟雨減少，短暫時間有陽光。

下周日（15日）本港舉辦維港渡海泳，市區氣溫24度至28度，相對濕度75%至90%，吹東風3至4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

天文台11月11日早上10時半九天天氣預報顯示，料下周四及下周五（19日及20日）市區最低氣溫19度。（天文台網頁截圖）

天文台11月11日早上10時半九天天氣預報顯示，料明日（12日）相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

下周初有一兩陣雨 局部地區能見度較低

下周一（16日）市區氣溫24度至27度，相對濕度75%至90%，吹東風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，晚上局部地區能見度較低。

下周二（17日）市區氣溫24度至27度，相對濕度75%至95%，吹東至東南風3至4級，漸轉微風2級，大致多雲，有一兩陣雨，早晚局部地區能見度較低，日間部份時間天色明朗。

下周三（18日）市區氣溫21度至26度，相對濕度60%至95%，吹北至東北風3至4級，離岸5級，大致多雲，初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台自動分區天氣預報顯示，11月19日早上全港各區氣溫再次跌穿20度，其中將軍澳、石崗及流浮山跌至17度；打鼓嶺更低見15度。（天文台網頁截圖）

下周四早上各區跌穿20度 打鼓嶺低見15度

天文台料一道冷鋒下周中後期抵達廣東，下周四（19日）市區氣溫19度至24度，相對濕度55%至75%，吹北至東北風4至5級，短暫時間有陽光，日間乾燥。天文台自動分區天氣預報顯示，當日早上7時全港各區氣溫再次跌穿20度，其中將軍澳、石崗及流浮山跌至17度；打鼓嶺更低見15度。

下周五（20日）市區氣溫19度至24度，相對濕度55%至75%，吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。