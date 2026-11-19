天文台今日（11月19日）凌晨發出特別天氣提示稱，受強烈東北季候風及一道雲帶影響，本港今、明（20日）兩日天氣顯著轉涼，明日多雲及有幾陣雨，市區氣溫由午夜約18度下降至最低約15度，新界再低兩三度，內陸地區及高地寒冷，而星期五及星期六（21日）初時風寒效應會較為明顯。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。



天文台今晨4時45分指出，今早各區氣溫普遍較昨日低兩三度。天文台預測，本港今日大致多雲，有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼。日間最高氣溫約22度。晚上市區氣溫下降至午夜最低約18度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。



圖為截至11月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

內陸地區早晚寒冷 下周中期再度降溫

天文台指出，受強烈東北季候風及一道雲帶影響，華南地區今明兩日顯著轉涼，未來一兩日廣東沿岸相當清涼，內陸地區早晚寒冷。隨著覆蓋廣東的雲帶在周末轉薄，該區日夜溫差較大，早上仍然相當清涼。

預料一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區雲量增多，氣溫稍為回升。而另一股東北季候風會在下周中期影響華南，該區氣溫將再度下降及有幾陣雨。

天文台預測，本港今日（11月19日）大致多雲，有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼。日間最高氣溫約22度。晚上市區氣溫下降至午夜最低約18度，新界再低兩三度。（陳永武攝）

周六早上相當清涼 「小雪」有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）氣溫進一步下降，多雲，天氣相當清涼，有幾陣雨，最低氣溫跌至15度，最高18度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月19日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（21日）漸轉天晴乾燥，早上相當清涼，氣溫在15至22度之間，相對濕度最低約55%。周日（22日）為二十四節氣「小雪」，當日料大致多雲，初時部份時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨，最低氣溫料為19度，最高則為22度。

下周一（23日）及下周二（24日）均多雲。下周一有一兩陣微雨，介乎21至24度。下周二有幾陣雨，稍後氣溫下降，最低氣溫19度，最高22度。

下周三（25日）及下周四（26日）均大致多雲。下周三有幾陣雨，早上稍涼，氣溫在18至21度之間。 下周四有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，氣溫稍回升至19至23度。下周五（27日）短暫時間有陽光，進一步回升至21至25度。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼

