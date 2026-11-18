天文台今日（11月18日）凌晨1時45分發出的特別天氣提示稱，現時位於廣東北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日稍後橫過沿岸地區。本港會有一兩陣雨，晚上氣溫下降。隨後一兩日天氣顯著轉涼，星期五（20日）及星期六（21日）市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。此外，受強烈東北季候風影響，星期五及星期六初時高地風寒效應會較為明顯及寒冷。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。



天文台預測，本港今日大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約27度。吹微風，稍後北風增強及有一兩陣雨。晚上市區氣溫下降至最低約21度，新界再低兩三度。



圖為截至11月18日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周後期普遍清涼 內陸地區早晚寒冷

天文台指出，一道冷鋒會在今日稍後橫過廣東沿岸，該區北風增強及有幾陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本周後期華南地區普遍清涼，內陸地區早晚寒冷。預料一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸。

天文台預測，本港今日（11月18日） 大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約27度。晚上市區氣溫下降至最低約21度，新界再低兩三度。（陳永武攝）

明日及周五有雨最低15度 「小雪」最低18度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日）至下周四（26日）均大致多雲。明日有一兩陣微雨，天氣較涼，氣溫介乎18至22度。周五（20日）天氣清涼，有一兩陣雨，最低氣溫跌至15度，最高18度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月18日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（21日）仍早上清涼，日間短暫時間有陽光，氣溫在16至21度之間。周日（22日）為二十四節氣「小雪」，當日料日間部份時間天色明朗，最低氣溫仍不足2字頭，料為18度，最高則為22度。

下周一（23日）至下周四有雨。其中，下周一及下周二（24日）均有一兩陣微雨，氣溫同介乎21至24度。下周三有幾陣雨，氣溫在20至23度之間。 下周四有一兩陣雨，最高氣溫仍為23度，最低回落至19度。

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