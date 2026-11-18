【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／天氣過山車／冷鋒／小雪／寒冷】冷鋒今日（18日）殺到！下周日（22日）為廿四節氣的「小雪」，天文台今早再下調周六（21日）即小雪前夕的市區氣溫，由昨日（17日）預測的最低16度再降一度，即與周五（20日）同樣低至15度水平。自動分區預報顯示，當日凌晨新界多區達至寒冷水平（天文台定義為12度或以下），打鼓嶺氣溫更低見10度。

上周二（10日）早上天文台尖沙咀總部一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即周五有可能打破今年最低氣溫紀錄。



▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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天文台︰再有東北季候風下周中期影響華南 氣溫再度下降

天文台今早（18日）發布的天氣概況指，受冷鋒相關的強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，華南地區明日（19日）顯著轉涼，隨後一兩日廣東沿岸相當清涼，內陸地區早晚寒冷，隨著覆蓋廣東的雲帶周末轉薄，該區日夜溫差較大，早上仍然清涼。

天文台又預料，一股達強風程度的偏東氣流下周初影響華南沿岸，該區雲量增多，氣溫稍為回升，另一股東北季候風下周中期影響華南，該區氣溫將再度下降及有幾陣雨。

天文台11月18日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，未來4日本港大致多雲。（網頁截圖）

明天的天氣︰市區氣溫跌穿2字頭 離岸及高地吹強風

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（19日）市區氣溫18度至21度，相對濕度70%至90%，北風4至5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度，多雲，有一兩陣微雨，晚上氣溫進一步下降。

周五（20日）市區氣溫15度至18度，相對濕度75%至95%，北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度，天氣清涼。多雲，有幾陣雨。

天文台自動分區預報顯示，周六（21日）凌晨新界多區達至寒冷水平（天文台定義為12度或以下），當中石崗及上水僅12度，打鼓嶺氣溫更低見10度。（網頁截圖）

天文台再下調周六市區氣溫至最低15度 打鼓嶺凌晨10度

天文台再下調周六（21日）市區氣溫，由昨日（17日）預測的16度至21度，降至今日預測的15度至22度。當日相對濕度55%至80%，東北風4至5級，初時高地間中6級，即達強風程度，漸轉天晴乾燥，早上清涼。

天文台自動分區預報顯示，當日凌晨本港市區氣溫降至15度或以下，新界多區達至寒冷水平（天文台定義為12度或以下），當中石崗及上水僅12度，打鼓嶺氣溫更低見10度。

上周二（10日）早上天文台尖沙咀總部一度錄得17.5度，創入秋以來最低（天文台將9月至11月劃分為秋季），即周五及周六有可能打破今年最低氣溫紀錄。

天文台11月18日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，周五及周六（20日及21日）市區氣溫最低15度。（網頁截圖）

天文台11月18日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，周六（21日）相對濕度跌至55%。（網頁截圖）

下周日「小雪」市區19度至22度 稍後有一兩陣微雨

下周日（22日）為廿四節氣的「小雪」，象徵冬季已經來臨，市區氣溫19度至22度，相對濕度60%至85%，東風5級，離岸及高地6級，即達強風程度，大致多雲，初時部份時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨。

下周一（23日）市區氣溫21度至24度，相對濕度70%至90%，東風4級，初時5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度，多雲，有一兩陣微雨。

平流層突發增溫導致北極上空的極地渦旋於10月底至11月上旬逐漸分裂。（圖像為距離地面約30至32公里高度的位勢高度圖，以球極平面投影製作，正中心為北極，虛線表示北緯60度的位置。）（天文台圖片）

極地渦旋強而穩定時會將極冷空氣限制於極地區域（圖左）；但當極地渦旋移位或分裂，對流層極地急流便容易出現較多波動（圖右）。（天文台圖片）

東北季候風下周中期再度來襲 下周三市區氣溫最低18度

下周二（24日）市區氣溫19度至22度，相對濕度80%至95%，東風4級，漸轉東北風4至5級，多雲，有幾陣雨，稍後氣溫下降。下周三（25日）市區氣溫18度至21度，相對濕度80%至95%，北至東北風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣雨。早上稍涼。

下周四（26日）市區氣溫19度至23度，相對濕度75%至90%，東北風4級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。下周五（27日）市區氣溫21度至25度，相對濕度65%至85%，東至東北風3至4級，短暫時間有陽光。