【天文台／HKO／明天的天氣／寒冷】一股強烈東北季候風及一道雲雨帶正影響廣東沿岸。截至上午10時30分，天文台錄得最低氣溫13.4度，是入秋以來的最低紀錄。本港今日密雲，有幾陣雨。日間市區氣溫繼續下降至約13度，多處地區及高地寒冷。吹清勁北至東北風，離岸及高地吹強風。



展望明日漸轉天晴，但早上仍然相當清涼。隨後一兩日雲量增多，風勢頗大，氣溫稍為回升。下週中期再度轉涼。



天文台表示，今日（20日）天氣顯著轉涼，密雲，有幾陣雨。初時市區氣溫約15度，日間氣溫繼續下降至約13度，新界再低一兩度，新界部分地區及高地寒冷。（資料圖片／李家傑攝）

黃大仙、九龍城等多區低見13度 大帽山4.5度

天文台今日發出特別天氣提示，指受強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本港今日天氣顯著轉涼。由於密雲及有幾陣雨，今日日間氣溫將繼續下降，加上風寒效應，提醒市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

而截至上午10時30分，天文台錄得最低氣溫13.4度，是入秋以來的最低紀錄。多區最低氣溫低於13度，包括黃大仙、九龍城、沙田、深水埗、觀塘、將軍澳等。

另外，天文台位於大帽山、大老山及昂坪的監測站分別錄得4.5度、7.8度及7.1度；打鼓嶺錄得10.8度，上水大隴及荃灣可觀錄得10.7度，太平山頂10.6度；黃竹坑及赤柱較為高溫，但亦只有14.2度。

天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁截圖）

天文台今日（20日）上午9時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

下周多日有雲 周五起始見太陽

天文台預測明日（21日）漸轉天晴乾燥，早上相當清涼，最低氣溫15度，最高亦有22度；周日（22日）氣溫回升，最低有19度，最高同為22度，大致多雲，初時部分時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨。

本周日起至下周四，較為多雲，間中有一兩陣雨，直至下周五起才會短暫時間有陽光，屆時最高氣溫回升至24度，下周六則達26度。