天氣預報｜小雪前氣溫跌　天文台下調周五低見15度　周六有區11度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／天氣過山車／冷鋒／小雪／寒冷】天文台預計，一道冷鋒會在周三（18日）稍後橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，本周後期廣東地區普遍清涼，內陸地區早晚寒冷。

自上周四（12日）預告以來，天文台連日下調氣溫預測，至今早（16日）再度下調，預計本周五（20日）市區氣溫（即尖沙咀天文台總部）最低15度，周六（21日）則維持最低16度預測。天文台自動分區天氣預報顯示，周六凌晨本港氣溫降至最低，約為14至15度，其中打鼓嶺低見11度。



▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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天文台11月16日早上11時半更新的九天天氣預測。（天文台網頁截圖）

天文台︰東北季候風及雲雨帶影響 本周後期清涼

天文台今早（16日）表示，一股偏東氣流會在明日（17日）繼續影響廣東沿岸，該區早晚較為潮濕。預料一道冷鋒會在周三（18日）稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有幾陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本周後期廣東地區普遍清涼，內陸地區早晚寒冷。

明天的天氣︰市區氣溫23度至27度 早上有一兩陣微雨

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日市區氣溫23度至27度，相對濕度65%至90%，吹東至東南風3至4級，初時離岸間中5級；大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光。

冷鋒周三稍後橫過華南沿岸 周四天氣開始轉涼

周三市區氣溫21度至27度，相對濕度65%至95%，東風3級，稍後北風4至5級，高地間中6級，即達強風程度；大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，晚上氣溫下降。

受冷鋒影響，周四（19日）開始轉涼，市區氣溫18度至22度，相對濕度65%至90%，吹北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，早晚有一兩陣雨，天氣較涼，日間部分時間天色明朗。

天文台11月16日早上11時半更新的九天天氣預測。（天文台網頁截圖）

天文台11月16日早上11時半更新的九天天氣預測。（天文台網頁截圖）

天文台再次下調周五市區氣溫至最低15度 料破入秋最低

至於周五（20日）的市區氣溫，天文台近日多次下調預測，由上周六（14日）預測的17度至20度，下調至昨日（15日）預測的16度至19度，到今日再下調到15度至18度。當日相對濕度介乎70%至90%；吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；天氣清涼；大致多雲，有一兩陣雨。

周六（21日）氣溫則維持昨日預測的16至21度；相對濕度介乎60至85%；吹東北風4級，間中5級；早上清涼，大致多雲，下午短暫時間有陽光。

天文台自動分區天氣預報顯示，周五深夜即周六凌晨，多區氣溫達至最低，其中西貢、青衣、屯門低至15度；沙田、大埔、將軍澳、流浮山、上水等低見14度；打鼓嶺更僅得11度，即已達到天文台定義寒冷天氣（12度或以下）的門檻。

天文台自動分區天氣預報顯示，周六凌晨各區低見15度或以下。圖為各區周六凌晨三時的預計氣溫。（天文台網頁截圖）

天文台自動分區天氣預報顯示，周六凌晨各區低見15度或以下。圖為各區周六凌晨四時的預計氣溫。（天文台網頁截圖）

下周日「小雪」回暖 市區氣溫18度至22度

周日（22日）為節氣「小雪」，是冬季的第二個節氣，象徵正式踏入初冬。惟當日本港氣溫繼續上升，天文台料市區氣溫升至18度至22度，相對濕度65%至85%，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，日間部分時間天色明朗。

下周一、周二（23日、24日）市區氣溫21度至24度；大致多雲，日間短暫時間有陽光；周二另有一兩陣雨。下周三（25日）市區氣溫略降至20至23度；吹東北風4級；大致多雲，有幾陣雨。

▼2026年11月7日 立冬本港天氣和暖▼

