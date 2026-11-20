【香港天文台／HKO／明天的天氣／天氣過山車／寒冷天氣警告／酷熱天氣警告】受強烈東北季候風影響，本港今日（20日）氣溫顯著下降，天文台在早上11時15分發出寒冷天氣警告（寒警）。

翻查天文台資料，有紀錄以來11月份只發出4次寒警（10月份未曾發出寒警），這一次為歷來第二早，僅次於2009年11月16日下午4時20分發出的寒警。而對上一次11月份發出的寒警為2013年11月28日，即已相隔約13年。

此外，天文台在今年10月21日發出酷熱天氣警告，即與今日剛好相隔30日，「冰火兩重天」，成為有紀錄以來酷警與寒警相隔時間最短的一年。



2026年11月20日截至傍晚6時10分，天文台在本港多區錄得寒冷氣溫，主要分佈在新界及離島。（天文台網頁截圖）

2026年11月20日，天文台尖沙咀總部錄得12.7度，創入秋以來最低紀錄。（湯致遠攝）

天文台尖沙咀總部錄12.7度 創入秋以來最低紀錄

天文台昨日（19日）下午預測，今日（20日）本港市區氣溫將跌至最低14度，不過「天氣不似預期」，最後錄得的市區氣溫較昨日預測更低。天文台今早11時15分發出寒冷天氣警告，截至今午4時，天文台尖沙咀總部錄得最低氣溫12.7度，是入秋以來的最低紀錄。

天文台下午發布的天氣概況指，一股強烈東北季候風正影響華南，同時一道廣闊雲帶持續為該區帶來有雨的天氣，本港今日正午時份，普遍地區氣溫下降至約12度。

2026年11月20日，天文台尖沙咀總部錄得12.7度，創入秋以來最低紀錄。（湯致遠攝）

上水今日傍晚前最低溫11度 大帽山僅4.5度「凍過雪櫃」

截至傍晚6時10分，天文台在本港多區錄得寒冷氣溫（按天文台定義為12度或以下），若市區不計及山頂等高地，觀塘及九龍城達到寒冷水平，分別錄得11.8度及11.6度。

至於新界全部地區達到寒冷水平，當中部份地區跌至11度或以下，其中上水、流浮山、石崗及濕地公園同樣最低11度；打鼓嶺僅10.8度；大隴僅10.7度。

至於高地方面，各監測點都跌穿10度，其中山頂最低9.4度；大老山最低7.4度；昂坪最低6.8度；大帽山更僅得4.5度，可謂「凍過雪櫃」。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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天文台有紀錄以來僅發出4次11月寒警 上次為2013年

翻查天文台的警告及信號資料庫，由1999年12月26日有紀錄以來，天文台共發出172次寒冷天氣警告（不計及今日發出的寒警），當中只有4次發生在11月份，而對上一次在2013年11月28日發出，即已相隔約13年。

若翻查每年入秋以來發出的寒冷天氣警告，這一次是天文台有紀錄以來第二早發出，僅次於2009年11月16日下午4時20分發出的寒警。資料更顯示出另一項極端紀錄，2025年11月及12月期間，本港首次沒有在年底發出寒冷天氣警告。

按入秋以來發出寒冷天氣警告時間排序



．2009年11月16日下午4時20分 — 2009年11月19日早上11時30分



***2026年11月20日早上11時15分 — （截至同日下午4時仍在生效）



．2009年11月20日下午4時15分 — 2009年11月21日早上11時45分



．2008年11月28日下午4時20分 — 2008年11月29日早上8時45分



．2013年11月28日下午4時20分 — 2013年11月29日早上11時45分



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天文台10.21發酷警 隔30日再發寒警 有紀錄以來相隔最短

此外，今早發出的寒冷天氣警告更打破天文台另一項紀錄。翻查天文台每年最遲發出酷熱天氣警告的日子，可發現幾乎有紀錄以來的所有年份，均與寒冷天氣警告相隔兩個月或以上，部份年份更相隔約4個月，包括2000年、2004年、2006年等。

惟天文台今年對上一次發出酷熱天氣警告為10月21日，即與今日剛好相隔30日，成為有紀錄以來酷熱天氣警告與寒冷天氣警告相隔時間最短的一年。

天文台11月20日下午4時半更新的九天天氣預報，料明日（21日）市區氣溫13度至21度。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰市區氣溫最低13度 天色短暫好轉

天文台今午4時半更新的九天天氣預報顯示，受強烈東北季候風影響，明早（21日）廣東地區寒冷，惟隨着覆蓋華南的廣闊雲雨帶逐漸遠離，明日該區天色短暫好轉，預料本港市區氣溫13度至21度，相對濕度50%至80%，北風4至5級，後轉東風4至5級，大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥。