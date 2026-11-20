天文台今日（20日）凌晨發出特別天氣提示，受強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本港今日天氣顯著轉涼。由於密雲及有幾陣雨，今日日間氣溫將繼續下降，加上風寒效應，市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。



天文台同日凌晨4時45分亦發出強烈季侯風信號，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過四十公里。陣風間中達烈風程度，提醒市民如果身在當風地方，會受到偏北風的正面吹襲，請採取預防措施，以防強勁陣風帶來損害。花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內。打算參加水上運動或進行海上工作人士請特別小心，以防大風大浪帶來的危險。在離岸海域，風浪尤其大。



天文台同時表示，今日密雲和有幾陣雨，天氣顯著轉涼，市區氣溫由初時約20度，進一步下降至稍後約14度，新界再低一兩度，新界部分地區及高地寒冷，最高紫外線指數大約是2，強度屬於低，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。



天文台預測，明日（21日）漸轉天晴，但早上仍然相當清涼。隨後一兩日雲量增多，風勢頗大，氣溫稍為回升，下周中期再度轉涼。



圖為截至11月20日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

強烈東北季候風及雲雨帶 廣東沿岸今明清涼

天文台指出，一股強烈東北季候風昨日（19日）影響廣東沿岸，而一道雲雨帶亦覆蓋華南。本港昨日（19日）多雲，有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼，日間各區氣溫普遍較前日低六至八度左右。

受到強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，今明（20日及21日）兩日廣東沿岸相當清涼，內陸地區早晚寒冷。隨着覆蓋廣東的雲帶明日轉薄，該區日夜溫差較大，早上仍然相當清涼。而一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區雲量增多，氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風會在下周二（24日）抵達華南沿岸，下周中期該區將再度轉涼及有幾陣雨。

天文台同時表示，今日密雲和有幾陣雨，天氣顯著轉涼，市區氣溫由初時約20度，進一步下降至稍後約14度，新界再低一兩度，新界部分地區及高地寒。（李家傑攝）

明日最低氣溫15度 「小雪」有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）漸轉天晴乾燥，早上相當清涼，最低氣溫只有15度，最高氣溫22度。後日（22日）為二十四節氣「小雪」，大致多雲，初時部分時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨，氣溫介乎19至22度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月20日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（23日）多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎21至24度。下周二（24日）多雲，有幾陣雨，氣溫介乎19至22度，稍後氣溫下降。

下周三（25日）多雲，有幾陣雨，天氣轉涼，最低氣溫跌至17度，最高氣溫21度。下周四（26日）大致多雲，有一兩陣雨，早上清涼，日間部份時間天色明朗，最低氣溫17度，最高氣溫22度。下周五（27日）短暫時間有陽光，氣溫介乎19至24度。下周六（28日）部份時間有陽光，氣溫介乎21至26度。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼

