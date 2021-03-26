天文台新推出「顯著降雨概率」預報　一文拆解如何使用避免濕透身

撰文： 香港天文台 最後更新日期： 2021-03-26 11:16

（編按：天文台新推出「顯著降雨概率」預報，天文台科學主任撰文用生動方式同你解構究竟應怎樣理解和使用） 二人憑欄眺望，遠山在細雨中若隱若現。他猶豫地說：「所以，我沒法給妳一個百分之百肯定的答案，也不想開空頭支票。」她歎氣：「我沒有要求甚麼。倘若未來的一切都能夠準確預知，不是很無趣嗎？」 聽了此話，他自覺更有勇氣繼續說下去，稍稍向她移近半步：「可是在我能力範圍內，我想讓妳瞭解更多關於我的事情、更多我的想法，讓妳好好計劃妳的未來。」 （原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

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她並沒有退避，但為了讓發燙的臉頰降溫，思考一下後，轉換了一個嚴肅話題：「我想起了天氣預報——天文台加強了九天天氣預報服務，推出『顯著降雨概率』預報，概率以五個級別表達：低、中低、中、中高及高。意思分別是：發生機會低於三成、機會偏低但高於三成、機會約五成（即俗稱『五五波』）、機會偏高但低過七成及機會高達七成或以上。」

他：「這是指會下雨的機會嗎？『顯著』又是指什麼？」

她：「不完全是。如果只提供會下雨的機會（降雨概率），一兩滴雨是下雨，傾盆大雨也是下雨，反映不了市民最關心天氣所帶來的影響，因此要標明是多大的降雨。考慮到本地過往的雨量特徵，天文台以香港雨季（四至九月）的日降雨量平均值，即每日廣泛地區累積雨量達到10毫米作為『顯著降雨』的門檻。」

他：「哦，如果以較低雨量作基準，在雨季時便會經常出現很高機率的降雨概率，難以突出未來九天裡的降雨趨勢。10毫米雨量，大概是個甚麼概念？」

她：「一天的雨量達到10毫米，大約就像眼前這場連綿細雨下一整天，或者短時間內痛快地下一場會濕透身的驟雨。都是可以左右人們的戶外計劃的。」

他若有所悟地點點頭：「是的。雨有多大？何時何地下雨？一如少女的心，很難一早準確預測，不過至少大概知道要留意哪些日子的天氣，哪一天的顯著降雨概率較高，相對而言需要提防比較大的雨會出現。」

她：「對。當『九天天氣預報』中某日出現『顯著降雨概率』為『中』至『高』時，表示當日的雨勢有機會較大，若我需要外出的話會帶備雨具，並會為較大的雨作準備。另外，我當日也會特別留意天文台有關的最新天氣資訊，如暴雨警告信號、局部地區大雨提示、新界北部水浸特別報告、特別天氣提示等。說到底，能確定的，只有不確定性。即使已有計劃，也難敵無常。唯有盡量掌握現有的資訊，做足準備應對。」

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他：「天要下雨，我無法阻止；我也不能保證未來不會讓妳傷心流淚。但假如明天的顯著降雨概率為『中』至『高』，我會陪妳一起準備好雨具，並且重新審視明天要走的路。至於明天的雨究竟有多大，至於妳的未來有沒有我，只有走下去才會知道答案。」

雨在不知不覺間停了，遠山的輪廓漸漸變得清晰。

原文：顯著降雨概率 之 妳的未來有沒有我作者：香港天文台莊思寧