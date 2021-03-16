驚蟄香港歷來少「春雷」　天文台預料今年春季雨量正常至偏少

撰文： 香港天文台 最後更新日期： 2021-03-16 14:47

剛剛過了的節氣「驚蟄」（二十四節氣中的第三個，每年約在3月5日或6日），代表冬眠中的動物被春雷驚醒，重新活動，萬物甦醒。這段時期華中及華南地區氣溫一般會回暖，雨水增多，但間中仍有較涼空氣南下，天氣乍暖還寒。

在香港，驚蟄當天需要發出雷暴警告的次數不多，在過去五十年（1971至2020年）只有3次（1980年、2009年及2019年），其中2009年那次是當年初次發出的雷暴警告。在該五十年間，「初雷」在驚蟄當日或之前發出和之後發出的次數分別有23次和27次。雖然驚蟄涉及春雷，但似乎與香港「初雷」之間的關係就不太顯著了。

至於今年的驚蟄（2021 年3月5日），一道低壓槽果然為香港鄰近地區帶來一些雷暴（圖一）。雖然嚴格來說驚蟄當天香港境內並沒有雷暴發生，但天文台在之後一天（3月6日）確實發出今年首個雷暴警告及錄得雲對地閃電，總算應驗了驚蟄這個節氣的意義。

另外，今年世界各地的電腦氣候模式普遍預測，今個春季輸送到華南沿岸的水汽會較少。而天文台的2021年春季季度預報亦預料香港今年春季雨量正常至偏少的機會略高。話雖如此，踏入春季後，對流活動一般都會漸趨活躍，預報員絕對不會鬆懈，會繼續密切監測每個雲團的細微變化，為可能出現的暴雨做好準備。

▼▼▼驚蟄最著名的活動相信是「打小人」▼▼▼

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原文：初雷與驚蟄作者：香港天文台岑翊琳 羅曉輝