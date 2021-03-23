天氣預報今起增顯著降雨概率預報　天文台下季推局部地區大雨提示

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-23 17:17

雨季將至，天文台今日（23日）下午起，在九天天氣預報中，將加入「顯著降雨概率」預報，向公眾提供本港廣泛地區，累積雨量達到10毫米或以上的預測概率。 此外，天文台計劃在今年第二季推出「局部地區大雨提示」服務，盡早提示市民個別地區的大雨情況。

天文台計劃在今年第二季推出「局部地區大雨提示」服務，盡早提示市民個別地區的大雨情況。（盧翊銘攝）

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天文台計劃推出的「局部地區大雨提示」服務，將取代現時提供各區實際降雨量的「局部地區大雨報告」服務，屆時會參考錄得降雨量及臨近預報系統的雨量預報發出提示，盡早提示市民個別地區的大雨情況，方便市民及早準備。

天文台亦將於今年第二季起在其網站以8種少數族裔語言（即印度語、印尼語、尼泊爾語、烏爾都語、他加祿語、泰語、旁遮普語及越南語）提供基本天氣資訊，並將推出新的「個人版網站」，用戶可自定顯示語言。

天文台今日下午起在九天天氣預報中加入「顯著降雨概率」預報，向公眾提供本港廣泛地區累積雨量達到10毫米或以上的預測概率。（天文台網站截圖）

天文台開放日改網上形式舉行

此外，受疫情影響，每年三月舉行的天文台開放日會以網上形式舉行，市民可透過「香港天文台開放日2021」網頁的虛擬漫遊和影片暢遊天文台總部不同部分，網站將於3月26日推出。

天文台署理助理台長宋文娟表示，有部分景點在以往開放日不會開放，例如24小時運作的預報中心及錄影室，今次可透過網頁瀏覽，也有互動遊戲，有機會得到有台長簽名的電子卡。

天文台亦會在3月27日下午透過網站及天文台的Facebook專頁直播，透過沙畫表演帶出與氣候變化及極端天氣相關信息外，也會公布「2016-2020十大矚目天氣及氣候事件選舉」網上投票活動結果。

▼往年天文台開放日情況▼