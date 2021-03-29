復活節長假｜天文台料首三日市區高見30度　清明節翌日轉涼迎微雨

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-29 12:36

復活節5天假期將至，天文台預測首3日市區迎來攝氏30度的炎熱天氣，其中包括4月4日的清明節，料當日迎來晴天，未見「雨紛紛」景象，倘預測成真，將成本港有記錄以來第二暖的清明節。 在假期尾聲，天文台料有一兩陣微雨，初時離岸風間中達6級，風勢頗大，其後市區氣溫回落至介乎22至27度。結束假期上班首日，氣溫相若，部分時間有陽光。

▼去年復活節假期 多區人頭湧湧▼

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高空反氣旋正覆蓋南海北部及華南沿岸，本港今日部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎23至29度。位於南海北部的高空反氣旋會在本周為華南沿岸帶來普遍晴朗及持續炎熱的天氣，但隨著高空反氣旋稍為減弱，本周中期廣東沿岸有幾陣驟雨，本港在周三（31日）起一連兩日局部地區有驟雨。

周五（4月2日）將展開一連5日的復活節假期，天文台預測暫別雨天，迎來陽光，市區最高氣溫升至30度，上水、打鼓嶺或達31度。至周末，本港迎來好天氣，並持續至清明節（4月4日）。翻查資料，本港有記錄以來最熱的清明節達30.6度（2015年），若今次預測成真，將成本港有記錄以來氣溫第二最熱的清明節。

接近假期尾聲，天文台料清明節翌日初時有一兩陣微雨及薄霧，離岸風間中達6級，部分時間有陽光，市區最高氣溫回落至2字頭；假期最後一天，市區更低見22度，天氣稍涼。