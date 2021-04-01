復活節天氣｜周末炎熱　天文台料新界區高見34度　下周後期有雷暴

【復活節、清明節天氣】踏入4月迎來炎熱天氣，天文台預測明起展開的復活節假期迎來好天氣，料持續至下周日的清明節，市區最高氣溫達攝氏31度，石崗、上水及打鼓嶺或升溫至34度，有望挑戰本港有記錄以來最熱的清明節。

但是，下周初有一股清勁至強風程度的偏東氣流殺到，天文台料下周一（5日）清明節翌日，初時有一兩陣微雨及能見度較低，離岸風間中達6級，風勢頗大，市區低見23度，較前一日降溫8度。