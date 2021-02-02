新冠疫苗｜政府向各部門發信招千名公務員助接種　天文台都要交人

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-02 14:01

政府預料在農曆新年後，將設18區社區疫苗接種中心。據了解，公務員事務局昨日（1日）向各部門發信，招募人手協助中心運作，暫預定中心會運作半年，每一間中心連同主管，需要26名工作人員，政府會提供額外津貼（Extraneous Duties Allowance），每小時介乎13元至93元，按工種而定。每個中心有兩組人員，即要招募936人。 信內又寫明，各部門有「交人」數量指標，如警務署、消防處要提名3組名單，連天文台、公司註冊處，都要交1%人手。

公務員事務局昨日（1日）向各部門發信，招募人手協助18區社區疫苗接種中心運作。（資料圖片）

額外津貼每小時由13至93元

公務員事務局在文件提到，社區疫苗接種中心會由每天早上8時，開放至晚上8時，每個中心預計會有1名中心主管、2名中心助理主管、22名登記員及1名雜項員。

在額外津貼方面，中心主管每小時可獲93元；助理主管每小時獲65元；登記員每小時獲35元；工作人員每小時則為13元。另外，首批獲提名的員工，需要於本月16日出席在香港文化中心舉辦的簡介會。

每個中心每周開放足七日，每日朝8晚8，因此需要兩組人員，即合共52名員工，每人每周工作44小時。



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文件又透露，工作人員會採取輪班工作，各部門需要按人手編制大小「交人」，人力較多的如警務署、消防署要提交3組名單；相對較少人的社署、教育局亦要交2組名單，即使是天文台、公司註冊處，都要交出1%人手，即約9人。

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