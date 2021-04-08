天文台顯著降雨概率首現「中低」　料三日有雨　下周初重見陽光

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-08 12:25

受偏東氣流影響，本港近日陰晴不定。天文台預測，高空擾動會在明日（9日）為華南沿岸帶來驟雨及雷暴；同時隨著偏東氣流增強，未來兩三日廣東沿岸大致多雲，風勢頗大。預料偏東氣流會在下周初緩和，該區天色較為明朗。而一道低壓槽會在下周中後期為華南帶來不穩定天氣。 另外，天文台自上月推出九天「顯著降雨概率」預報以來，本港並未受顯著降雨影響。直至昨日（7日），「顯著降雨概率」首次顯示今（8日）、明兩日有「中低」的機會。天文台解釋，與高空擾動相關的雨區似乎主要集中在珠江口以西，本地出現顯著降雨的機會未算太高，但提醒市民外出要預備雨傘。

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今早本港「天陰陰」，氣溫亦較涼。天文台指，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，高空擾動正為廣東內陸帶來驟雨及雷暴。預測今日（8日）大致多雲，日間短暫時間有陽光；稍後有幾陣驟雨。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望未來兩三日風勢頗大，周末期間大致多雲。

天文台料明日（9日）多雲，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎攝氏21至23度。顯著降雨概率方面，料明日與今日一樣，為「中低」機會，亦是天文台首次預測降雨概率高於「低」，意思是每100次概率為「中低」的預測中，實際上約有30至44次平均累積雨量達到10毫米或以上。

天文台解釋，從昨日的衞星圖像可見，有一道雲帶自中南半島向東北伸延至華中一帶，其前沿已抵達廣西。預料隨著這些高空擾動東移，今明兩日華南會有驟雨及雷暴。

香港今日稍後及明日會有幾陣驟雨

另一方面，影響廣東沿岸的偏東氣流亦有機會帶來較穩定的大氣，不利對流發展，珠江口兩岸的雨量因而可能出現較大的差別。根據現時評估，香港今日稍後及明日會有幾陣驟雨。但是，如果珠江口以西的雨區稍為偏東，本港雨勢將會較大。有見及此，未來一兩天的「顯著降雨概率」調整為「中低」，即本地出現顯著降雨的機會未算太高，但市民外出最好帶備雨傘。

天文台料周六（10日）及下周日（11日）同樣大致多雲，周六最低氣溫更只得20度。天色料至下周一（12日）才好轉，下周二（13日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，早上沿岸有薄霧；氣溫則高見24至30度。

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