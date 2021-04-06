早上6區跌至1字頭　大帽山低見15.6度　天文台料周四起4天有雨

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-06 14:42

影響廣東沿岸的偏東氣流稍為緩和，今日（6日）踏入復活節、清明節長假期最後一日，天色好轉。天文台指，本港今日(6日)部分時間有陽光，晚上大致多雲，吹和緩東風。而今天早上大帽山、山頂及大老山等郊區，氣溫跌至1字頭。明日復活節長假期完結，市民復工復課，則部分時間有陽光，市區最高氣溫預料達攝氏27度。 天文台又預料，偏東氣流將再度增強，而高空擾動亦會在本週後期帶來雷暴，周四起將迎來一連4天的多雲有雨天氣，周五及周末離岸風間中達6級，即達3號風球程度風力，相對濕度最高達95%。

▼遊客復活長假逼爆長洲情況▼

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復活節長假期踏入最後一日，天公造美，影響廣東沿岸的偏東氣流於今、明兩日稍為緩和，高空反氣旋正覆蓋華南，亦令天色好轉。天文台料，今日部分時間有陽光，晚上大致多雲，市區氣溫介乎攝氏22至27度，吹和緩東風，相對濕度67%。

今日早上郊區有少許涼意，大部分地區最低氣溫在攝氏22度或以下，大帽山最低氣溫錄得15.6度，昂坪、荃灣可觀、山頂、大老山、北潭涌早上氣溫亦跌至「1字頭」，低於攝氏20度。

天文台展望，明日假期後首個上班、上學日，部分時間有陽光，本周後期則有幾陣雨，風勢頗大，氣溫介乎22至27度。

▼多區人山人海現「蛇餅」▼

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周四起多雲有陣雨 市區最低降至21度

天文台預料偏東氣流會再度增強，接近周末至下周初會有幾陣月，高空擾動亦會在本周後期為華南地區來來雷暴。

本港又預料，於周四起多雲，有幾陣驟雨，氣溫會稍微跌至最低攝氏21度。天氣將於下周一（12日）起轉晴，氣溫於下周二（13日）回升至最高29度，但至下周中期再次多雲，有一兩陣雨，下周四（15日）氣溫亦會跌回22至25度。

▼市民逼爆西貢▼