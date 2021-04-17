超強颱風舒力基或成西北太平洋最強4月風　天文台料2成機會入南海

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-17 16:40

經歷過去幾天的晴朗天氣後，一道低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨。而位於菲律賓以東海域的超強颱風舒力基，正集結在馬尼拉東南偏東約1,100公里，料橫過菲律賓以東海域。 根據天文台路徑概率預報，目前舒力基採取偏西北路徑移動，但仍有約2成或以下概率進入南海。天文台預料，舒力基中心附近最高持續風速，將進一步增強至每小時240公里，隨時成為近60多年來，西北太平洋最強的4月颱風。 至於本港連日有雨，天文台預測，今日下午及今晚預計多雲有一兩陣驟雨，吹和緩東至東北風。天文台又預計，未來一兩日風勢頗大，有一兩陣雨，下周中後期會轉晴，氣溫亦會回升，最高預計下周五可達攝氏29度。

天文台預計，超強颱風舒力基集結在馬尼拉之東南偏東約1100公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域。（天文台圖片）

天文台路徑概率預報，目前舒力基採取偏西北路徑移動，但仍有約2成或以下概率進入南海。（天文台圖片）

目前超強颱風舒力基，中心附近最高持續風速已達每小時195公里。天文台指，在正午12時，正集結在馬尼拉東南偏東約1,100公里，料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域。

天文台現時預測，舒力基將持續增強，周日（18日）中心附近最高持續風速，將進一步增強至每小時240公里。隨時打破2015年的「美莎克」中心風力達到時速230公里的記錄，成為歷年，在西北太平洋出現的最強颱風。

▼去年10月13日熱帶氣旋浪卡襲港▼

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天文台預料，舒力基會持續維持超強颱風級別，之後會逐漸減弱，要到22日才會減弱成強颱風。至於移動方向仍然有大變數，根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，舒力基有3成以下機會掠過菲律賓呂宋島北部，進入南海機率低於2成。同時亦有20%至30%機會，不登陸菲律賓，在菲律賓東面海域掠過菲律賓，然後轉向東北移動。

舒力基隨時成西北太平洋歷來最強4月颱風

天文台早前指，翻查過去資料，4月份西北太平洋出現的超強颱風較少，最近一次是2015年的「美莎克」。當時美莎克甚至橫過呂宋並進入南海，但最終在南海東北部迅速減弱為低壓區。天文台強調，大尺度天氣形勢有可能出現波動，風暴的路徑和強度亦存在變數。預報員會細心觀察，按需要及時作出修正。

過去60年（1961-2020）4月份在西北太平洋出現的超強颱風強度排名。（天文台網頁）

本港一連3日有雨天氣潮濕 周二部分時間有陽光

今日氣溫介乎21至24度，天氣潮濕，相對濕度為86%，下午荃灣、屯門相對濕度達98%。本港未來一、兩日，天氣亦受一股強風程度的偏東氣流影響，今晚預計多雲及有一兩陣驟雨，部分地區能見度頗低。吹和緩東至東北風，稍後離岸風勢清勁，展望未來一兩日風勢頗大，有一兩陣雨。

今日天氣潮濕，荃灣及屯門相對濕度達98%。(天文台圖片)

下周中後期會逐步轉晴，氣溫亦會升高。(天文台圖片)

明天周日（18日）亦大致多雲，日間乾燥，部分時間天色明朗，氣溫舒適，未來兩日氣溫都在20至23度。下周中後期大致天晴，氣溫會逐步上升，至下周五（23日）市區最高０氣溫預計會升至29度，但下周末起將再次有陣雨。

▼4.6復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼