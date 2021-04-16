颱風舒力基續增強周一將轉向北移　天文台料港周日轉涼一區僅17度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-16 13:35

春天天氣變幻莫測，早前享受過陽光充沛的天氣後，近日又迎來多雲有雨天氣。天文台預測，徘徊在廣東的一道低壓槽會在今（16日）、明（17日）兩日為沿岸地區帶來驟雨。預料乾燥的偏東氣流會在周日（18日）抵達華南沿岸，氣溫稍為轉涼，多區亦跌穿「2字頭」，當中坪洲更或低見17度；而下周初至中期該區天色逐漸好轉。 另外，天文台指，強烈熱帶風暴舒力基已增強為颱風，會在未來數天橫過菲律賓以東海域；並繼續增強，下周一（19日）將升為超強颱風，在菲律賓東邊掠過。

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近日本港天色又轉差，連日多雲有雨。天文台指，與一道低壓槽相關的驟雨正影響廣東，預測今日（16日）大致多雲，有一、兩陣驟雨，稍後驟雨較多。吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。展望明日（17日）大致多雲，初時驟雨較多；下周初至中期天色好轉，日間乾燥。

天文台預料，下周日（18日）本港大致多雲，早晚有一兩陣雨，部分時間天色明朗。市區氣溫介乎攝氏21至24度，多區氣溫則料跌穿「2字頭」，打鼓嶺、流浮山等只得19度，坪洲更將低見17度；而日間亦乾燥，相對濕度為55%至80%。

下周二（20日）為廿四節氣中的「穀雨」，是春季最後一個節氣，代表天氣較暖，降雨量增加，空氣中的濕度逐漸加大。天文台預報資料顯示，下周二部分時間有陽光，日間乾燥。而其後多日亦重見陽光，惟至下周六（24日）、日（25日）大致多雲，有一兩陣雨，周末市民或未能外出遊玩。

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舒力基「升呢」變颱風 周一將增強為超強颱風

另外，於菲律賓以東海域的強烈熱帶風暴舒力基，已增強為颱風。在早上10時，舒力基集結在馬尼拉之東南偏東約1,590公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。天文台料舒力基下周一（19日）將增強為超強颱風，並最接近菲律賓，其後減弱為強颱風，並大致移向日本方向。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）同樣預測，舒力基將於下周一接近菲律賓，其後會減弱，並向日本東邊方向移動。

▼ECMWF預測▼