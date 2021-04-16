相隔六年或再現4月超強颱風　天文台拆解颱風舒力基「升呢」原因

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-16 19:16

仍未踏入夏季，西北太平洋便迎來首個颱風。天文台指，周二（13日）位於西北太平洋的熱帶雲團增強為熱帶氣旋，隨後命名為「舒力基」（Surigae，由朝鮮提供的一種鷹的名稱），並在今早（16日）增強為颱風，更有可能發展為環流廣闊的超強颱風。或成為繼自2015年的「美莎克」後，少見的4月超強颱風。 為何4月天氣未見炎熱，舒力基仍可發展至超強颱風？天文台解釋，目前菲律賓以東的海水溫度頗高，普遍達28度或以上；而舒力基所在的區域大氣條件有利繼續發展，在未來兩三日仍會繼續增強。

天文台預測強度：往後的發展不容小覷

天文台表示，在下午4時颱風舒力基集結在馬尼拉之東南偏東約1,490公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向菲律賓以東海域，並逐漸增強。

隨着舒力基逐漸發展，各大電腦預報模式陸續調整其路徑預報，現時較為一致地預測舒力基會在菲律賓以東轉向東北移動，隨後頗大機會橫過日本以南海域。強度方面，天文台形容舒力基「往後的發展不容小覷」，有機會發展為環流廣闊的超強颱風，與其相關的狂風驟雨有可能影響菲律賓東部。

翻查過去資料，4月份西北太平洋出現的超強颱風較少，最近一次是2015年的「美莎克」。當時美莎克甚至橫過呂宋並進入南海，但最終在南海東北部迅速減弱為低壓區。天文台強調，大尺度天氣形勢有可能出現波動，風暴的路徑和強度亦存在變數。預報員會細心觀察，按需要及時作出修正。

過去60年（1961-2020）4月份在西北太平洋出現的超強颱風強度排名。（天文台網頁）

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