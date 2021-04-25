天文台預測今起一連5日有雨　近周末天色好轉　勞動節高見30度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-25 12:44

一道低壓槽將為本港帶來不穩定天氣，天文台預測今日（25日）起至周四（29日）一連5日多雲有雨，本周中後期驟雨較為頻密，「顯著降雨概率」為「中」，意味當日雨勢有機會較大，市民外出時最好常備雨傘了！ 天文台料周末由雨天變晴天，五一勞動節當日市區最高氣溫升至攝氏30度，而上水及石崗有機會升至31度，天氣炎熱，其後數天局部地區有驟雨。

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本港今日天陰陰，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道低壓槽為廣東帶來驟雨，本港將有幾陣驟雨，吹和緩偏東風，稍後離岸風勢間中清勁，市區氣溫介乎24至27度。

一道低壓槽會在未來一兩日於廣東徘徊，並為該區帶來不穩定天氣。天文台預測，本港明日起一連4日多雲及有幾陣驟雨，低壓槽其後會在本周中期靠近華南沿岸，本港周三及周四（27及28日）驟雨較為頻密，市區最高氣溫料達27度。

天文台預測今日（25日）起至周四（29日）一連5日多雲有雨。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

近周末再現晴天

受一股乾燥大陸氣流影響，接近周末華南天色好轉。本月最後一日，天文台預料陽光再現，迎來晴天，市區氣溫介乎22至29度，多個新界地區在清晨時分降至20度，而打鼓嶺料進一步跌至19度。周六是勞動節，天文台料當日大致天晴，日間炎熱，且吹微風，市區最高氣溫升至30度，其後數天部分時間有陽光，但局部地區仍有驟雨。

（天文台網站截圖）

「舒力基」將減弱成溫帶氣旋

此外，在正午12時，熱帶風暴「舒力基」集結在硫黃島之西南約550公里，預料向東或東北偏東移動，時速約30公里，今日橫過西北太平洋，並逐漸演變為溫帶氣旋。