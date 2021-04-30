撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-30 13:41

明日（5月1日）就踏入5月，天氣亦漸漸變炎熱。天文台預測，廣東地區周末期間風勢微弱，普遍晴朗及炎熱，預料明日勞動節假期，市區氣溫高見攝氏31度，至於打鼓嶺、上水及石崗，更可能高見34度，當中打鼓嶺一日間的溫差可達13度，市民要注意天氣變化。 天文台又預料，高空擾動會在下周初為廣東西部帶來不穩定天氣。受一道低壓槽影響，下周中期華南有幾陣驟雨；氣溫亦會稍回落至低於「3字頭」。隨高空反氣旋增強，下周後期中國東南部天色好轉，下周六市區亦再高見31度。

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經過連日陰天有雨天氣後，本港今日（30日）重見陽光。天文台指，今日廣東地區天色普遍良好，風勢微弱。正午時分，本港普遍地區氣溫上升至29度左右。預測今日天晴，下午炎熱，吹微風；展望星期日稍後至星期一有幾陣驟雨。

明日是勞動節假期，天文台料大致天晴，日間炎熱。市區氣溫介乎23至31度，多區包括沙田、上水等亦料高見33度或以上，達酷熱程度；而打鼓嶺氣溫介乎21至34度，一日間溫差達13度。倘預測成真，將有望成為近26年以來最熱的勞動節，亦是有記錄以來第三熱的勞動節。

至於周日（5月2日）日間亦料會繼續炎熱，稍後有一兩陣驟雨；氣溫介乎23至30度。天氣炎熱再加上風勢微弱，市民如要在周末期間進行戶外活動，則要避免中暑。由下周一（5月3日）起一連四日，天文台則料有會驟雨，氣溫亦會稍為回落。

下周三（5月5日）是廿四節氣中的「立夏」，意味夏天正式來臨。天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；氣溫則介乎25至29度。天文台又預測，下周五（5月7日）可重見陽光，下周六（5月8日）氣溫更高見31度。

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