天文台指周三、四顯著降雨概率達「中」　戶外活動要提防較大雨勢

撰文： 香港天文台 最後更新日期： 2021-04-26 19:00

每年4月，本港都常有機會受低壓槽影響而出現驟雨天氣。然而今年的4月只剩下不到5天了，截至25日的雨量卻只有22.2毫米，遠低於4月份氣候平均雨量的153.0毫米。不過，現時有一道低壓槽正為廣東中西部帶來不穩定的天氣（圖一），預料這道低壓槽會在未來兩三日橫過沿岸並為本港帶來較多驟雨。 （原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

參考圖二，基本上各大模式都預測該低壓槽將於本週三至週四（2021年4月28至29日）橫過華南沿岸，屆時本港的驟雨會較為頻密。然而驟雨的出現時間仍有不確定性：歐洲模式預測的雨帶較早抵達（星期三稍後時間）（圖二(a)），但英國及美國模式預測的雨帶就遲一些靠近華南沿岸，雨勢較頻密的時間約為星期四初時至日間（圖二(b)）。

按現時評估，星期三及星期四的「顯著降雨概率」為「中」，若有戶外活動安排，可能需要為較大的雨勢作好準備。市民可使用實時雷達圖像，及「我的天文台」手機應用程式上的「定點降雨及閃電預報」等工具了解及關注降雨的情況。

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原文：顯著降雨概率之「中」於再出場作者：香港天文台當值預報員