熱帶氣旋換新名　「玉兔」等6舊名除名　銀杏、天琴、藍湖上榜

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-30 13:43

天文台表示，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會及世界氣象組織轄下的颱風委員會，根據慣例，考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單，有６個舊有名字退役，包括「玉兔」、「利奇馬」、「法茜」、「海貝思」、「北冕」及「巴蓬」。 至於新增替代的6個熱帶氣旋名字，包括「銀杏」、「竹節草」、「藍湖」、「樺加沙」、「天琴」及「洛鞍」。

▼2020年10月「浪卡」襲港 成近60年最遠8號風球▼

+ 13 + 13 + 13

天文台介紹，「銀杏」的名稱是由中國提出；越南則提出「竹節草」的新名；菲律賓提出的「樺加沙」有快速移動的意思；至於日本提出的「天琴」名稱取自同名星座；老撾則提出「藍湖」及「洛鞍」兩個字，其中藍湖是該國的湖泊名稱，「洛鞍」意思則是燕子。

位於老撾東南部的藍湖（Nong Fa Lake）景色優美。（網上圖片）

6個遭颱風委員會除名的熱帶氣旋，均曾帶來嚴重傷亡及經濟損失。其中超強颱風「玉兔」於2018年10月吹襲塞班島期間，造成至少2死及133人受傷，並導致多處地方停電。「玉兔」亦為菲律賓北部帶來狂風暴雨，並引發山泥傾瀉和水浸，造成最少20人死亡。玉兔亦曾為香港帶來3號風球。

「利奇馬」2019年吹襲華東 逾1,400萬人受災

超強颱風「利奇馬」則於2019年8月在華東共造成最少56死和14人失蹤，逾1,400萬人受災，直接經濟損失超過515億元人民幣。超強颱風「利奇馬」引發的暴雨，在台灣造成至少2死及11人受傷。

6個被除名熱帶氣旋的移動路徑。（圖片由天文台提供）

「法茜」、「海貝思」2019年連襲日本 至少102人死亡

至於強颱風「法茜」及超強颱風「海貝思」，先後於2019年9月及10月吹襲日本關東地區，引致廣泛地區水浸及大範圍電力中斷，關東地區的海陸空交通癱瘓。兩個風暴共造成最少102人死亡、618人受傷及7人失蹤。

菲律賓在2019年12月接連受到超強颱風「北冕」及颱風「巴蓬」吹襲，共造成54人死亡及680人受傷。