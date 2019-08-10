【颱風利奇馬】國家防總：303.6萬人受災　13人死亡16人失蹤

颱風「利奇馬」中心已於今天（10日）凌晨1點45分前後在浙江省温嶺市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力16級（52米/秒）。預計「利奇馬」將以每小時15公里左右的速度向偏北方向移動，穿過浙江、江蘇後，明天中午前後移入黃海西部海域，並將於明天傍晚到夜間在山東半島南部沿海再次登陸。 據政府部門通報，目前颱風已經造成13人死亡、16人失蹤。

據央視新聞消息，受 「利奇馬」影響，華東區域內部分機場自昨天開始陸續出現大風、強降雨等天氣，運行效率下降明顯。截止今日8時，虹橋、浦東、杭州等機場部分時段關閉，共取消2398班；此外，南京、寧波、温州、舟山、台州、南通、黃山、義烏、常州、揚州等機場共取消527班，國內航空公司共取消3023班。

8月10日，上海虹橋火車站內，大批旅客在候車室內等待。（中新社）

國家防總、應急管理部持續調度部署颱風「利奇馬」防範應對工作，10日上午，國家防總召開視頻調度會，分析颱風登陸情況和發展趨勢，對防汛搶險救災工作進行再部署。

據稱，截至10日10時，颱風「利奇馬」主要對浙江造成較大影響，台州、温州、寧波等6市42縣（市、區）303.6萬人受災，75.2萬人緊急轉移安置，死亡13人，另有16人失蹤，200餘間房屋倒塌，3200餘間房屋不同程度損壞，農作物受災66.3千公頃。

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上海市25.3萬人緊急轉移安置。浙江、上海、江蘇等地消防救援隊伍共參加搶險救援1153起（浙江816起），營救遇險被困群眾494人（浙江），出動指戰員7600人次。

據瞭解，不僅東部沿海地區，河南、安徽等地也受到颱風影響。河南省近日遭遇暴雨襲擊，多地出現暴雨級別降雨，部分地方更是發佈了暴雨紅色預警。此外，為保證旅客列車安全，中國鐵路鄭州局集團有限公司對經由相關線路區段的部分旅客列車採取停運等措施。

安徽方面自9日起降水加強，據中國鐵路上海局集團公司合肥直屬站消息，為確保旅客運輸安全，合肥南站、合肥火車站均有相關車次進行了調整停運。

（央視新聞）