天文台料周末酷熱4區升至35度　佛誕假期局部地區有雨長洲達34度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-13 13:34

受高空反氣旋影響，天文台預測本港周末迎來晴朗而酷熱天氣，由周六（15日）起一連三日市區料高見33度，達酷熱程度，其中四區更有機會升溫至35度。天文台預料，一道低壓槽將會在下周初影響華南，本港下周一（17日）起一連六日有驟雨，其中下周三佛誕（19日）假期，預測當日氣溫介乎27至32度。 此外，天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區，將會發展為熱帶氣旋，並在未來一、兩日橫過菲律賓南部。

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一股偏南氣流正影響廣東沿岸，本港今日（13日）局部地區有驟雨，下午部分時間有陽光，天氣炎熱，今晚大致多雲。在正午時分前，打鼓嶺已升溫至33.8度，滘西洲亦達33度。

截至中午12時，打鼓嶺曾錄得33.8度高溫。（天文台網站截圖）

天文台預測，明日（14日）天氣仍持續炎熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨；隨高空反氣旋會在周末期間為中國東南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，本港周六至下周一日間酷熱，市區高見33度。參考天文台的自動分區天氣預報，打鼓嶺、石崗、上水及長洲，在下午時分更可能升溫至35度，計劃郊遊的市民要注意防曬及補水！

一道低壓槽將會在下周初影響華南，為該區帶來驟雨。天文台料下周一部分時間有陽光，但稍後時間開始有幾陣驟雨，下雨天料持續至下周六。下周三是佛誕假期，天文台預測當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，市區最高氣溫32度。

太平清醮因疫情取消搶包山、飄色巡遊 長洲當日料達34度

每年一度的長洲太平清醮，今年繼續因疫情從簡，取消搶包山、飄色巡遊，人山人海境況或不再。天文台料長洲當日下午氣溫可達34度。翻查資料，最熱的佛誕是2018年5月22日，當日市區最高氣溫達34.7度。

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