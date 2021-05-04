天文台指4月異常溫暖及少雨　最高錄32.6度　成歷來次熱4月天

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-04 18:02

4月剛過，回顧上月天氣，天文台形容為「異常溫暖及少雨」。天文台指，由於上月較少受到來自北方的冷空氣影響，本港天氣繼續遠較正常溫暖。上月平均氣溫為24.1度，較正常值高1.1度。而上月錄得全月最高氣溫為32.6度，是有記錄以來4月份的第二高。 另外，由於上月大部分時間受到華南的高空反氣旋支配，亦遠較正常少雨，總雨量只有32.5毫米，是正常值153.0毫米的約21%。

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首4個月累積雨量較正常少約67%

天文台表示，上月平均最低氣溫、平均最高氣溫及平均氣溫分別為22.4度、27.0度及24.1度，各較其正常值高1.3度、1.4度及1.1度；分別是有記錄以來4月份的第五、第七及第九高。雨量方面，今年首4個月的累積雨量為98.1毫米，較同期正常值300.4毫米少約67%，是同期有記錄以來的第10低。

在陽光充沛的情況下，天文台於4月23日下午錄得的氣溫上升至全月最高的32.6度，成為自1884年以來，排行第二的4月份月最高氣溫；而最高的4月份最高氣溫，則為1956年錄得的33.4度。

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天文台指，因一個高空反氣旋形成，以及覆蓋華南沿岸的雲帶移離，本港於4月1日至3日普遍晴朗，下午天氣炎熱。在一股清勁至強風程度的偏東氣流影響下，本港於4月4日及5日大致多雲，天氣稍涼，有幾陣雨。

本港至4月8日雲量增多；隨着偏東氣流增強及受到高空擾動的影響，4月9日本港多雲，天氣較涼，並有幾陣驟雨，大部分地區錄得超過5毫米的雨量。在有雨的情況下，香港天文台當日早上錄得的氣溫下降至本月最低的19.7度。

其後一直至4月13日本港亦天晴；惟受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本港於4月14日雲量增多，並有幾陣雨。隨着偏東氣流緩和，加上高空反氣旋的支配，本港天氣於4月21日至23日普遍晴朗。另外，上月有一個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。

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