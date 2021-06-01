天文台下午一度發紅色暴雨警告　澳門友誼大橋對出現水龍捲

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-01 18:53

本港天氣明顯轉差，天文台表示今日（1日）有驟雨及狂風雷暴，在下午3時30分再發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨。 下午5時15分，天文台改發紅色暴雨警告，是今年首次，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續；下午6時15分，再改發黃色暴雨警告。教育局公布所有夜校今晚停課，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

▼6.1澳門友誼大橋對出現水龍捲▼

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▼6.1天文台一度發出紅色暴雨警告▼

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離島區雨勢特別大

今早天文台曾發出黃色暴雨警告，歷時約1.5小時，至下午再度發出，提醒市民一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響的市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台亦在下午3時45分發出局部地區大雨提示，提醒離島區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台的雨量紀錄顯示，大雨主要集中在大嶼山及港島，尤其是嶼南、長洲及南丫島，雨量超過40毫米。(天文台圖片)

▼6.1本港迎黃雨 市民在狂風雷暴下上班上學▼

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黃色暴雨警告在下午3時30分再發出後，下午5時15分改發紅色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

澳門下午改發紅色暴雨警告

此外，澳門地球物理暨氣象局今早曾發出黑色暴雨警告信號，澳門行政長官賀一誠表示，今日凌晨的暴雨，除了當地出現水浸，珠海更浸至車頂，幸好非漲潮，故積水較快退卻。

澳門下午2時40分改發紅色暴雨警告，預料雨勢將會增強，低窪地區有水浸。而澳門友誼大橋對出，有市民拍攝到疑似水龍捲及上載社交平台分享。從圖片可見，漏斗雲向下延伸，漏斗接近海面，澳門氣象學會指根據當時天氣形勢及雷達圖，符合水龍捲出現條件。

天文台曾解釋，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低，由於水龍捲有時能將水吸起，也俗稱為「龍吸水」。其中一類水龍捲，是在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。