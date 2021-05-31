天文台料「彩雲」6.4接近本港　不入800公里範圍　雨勢頗大有雷暴

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-31 13:21

再有熱帶氣旋逼近！位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已命名為「彩雲」，天文台料將橫過菲律賓以東海域，並逐漸增強。按目前預測路徑，「彩雲」在6月4日最接近本港，但料不會進入本港800公里範圍。 在「彩雲」逼近本港的前夕，市區將升溫至攝氏33度，天氣酷熱，翌日即迎來驟雨及雷暴，周末雨勢有時頗大。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓「彩雲」，在正午12時集結在馬尼拉之東南偏東約1210公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域，並逐漸增強。根據天文台預測路徑，「彩雲」明日升級至熱帶風暴，翌日再升級成強烈熱帶風暴，料周五最接近本港，但沒有進一步進入本港800公里範圍，其後減弱移向東海方向。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），料該熱帶氣旋未算太強，最接近台灣時，程度只達熱帶風暴水平，移向日本途中已消散。而內地中央氣象台則料，「彩雲」將以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，強度緩慢增強，最強可達熱帶風暴或強熱帶風暴，而6月3日前後，「彩雲」在菲律賓呂宋島東北部近海海面轉向東北方向移動，強度逐漸減弱並消失。

▼去年10月13日熱帶氣旋浪卡襲港▼

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近周末天氣明顯轉差

至於本港天氣，今日大致多雲，天氣炎熱，市區高見32度，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。一道低壓槽會在明日於華南徘徊，令該區天氣不穩定，本港明早雨勢較大及有雷暴，並多雲及間中有驟雨。

隨著低壓槽移入內陸，本周中期廣東沿岸天色好轉。天文台料周三（2日）早上仍局部地區有雷暴，但下午短暫時間有陽光，周四更日間酷熱，部分時間有陽光，市區回升至33度。

低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸，為該區帶來大驟雨及雷暴。天文台預料，周五天氣轉差，迎來多雲、間中有驟雨及雷暴的天氣，稍後雨勢有時頗大，料市區氣溫介乎28至31度；周六初時雨勢仍有時頗大，料當日大致多雲，間中有驟雨及雷暴。

下周終告別雷暴天，迎來陽光。天文台預測，下周日（6日）至少一連四日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，天氣仍然炎熱。