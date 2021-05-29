雷暴又殺到　天文台料連續四天有雷雨　坪洲今午錄36.2度高溫

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-29 18:06

五月天氣已酷熱如炎熱，自周二（26日）早上發出的酷熱天氣警告，至今日（29日）仍現正生效。天文台指，高空反氣旋為南海北部帶來大致晴朗的天氣，今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。據分區天氣圖，本港有20處今日最高氣溫高過33度，當中8個地區更突破34度，最「熱辣辣」是坪洲達36.2度，其次是長洲達35.9度。

據分區天氣圖，本港有20處今日最高氣溫高過33度，當中7個地區更突破34度。（天文台網頁截圖）

8個地區突破34度 坪洲、長洲最熱

本港今日下午部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。據分區天氣圖，本港有20處最高氣溫超過33度，當中8個地區更突破34度，最熱是坪洲達36.2度，其次是長洲達35.9度。

大美督錄到34.8度，附近一帶的大隴及打鼓嶺，都分別達34.7度及34.6度。元朗公園亦錄到34.5度。上水及西貢，分別最熱有34.3度及34.1度。

展望隨後兩三日有驟雨及雷暴。星期一、二雨勢有時頗大。（天文台網頁截圖）

另外，市民又要隨時帶備雨傘外出。因驟雨正影響珠江口及廣東西部，天文台預料，本港今晚及明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。天文台又預測，明日初時雨勢有時較大，最低氣溫約28度。下午短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁西南風。展望隨後兩三日有驟雨及雷暴。星期一、二雨勢有時頗大。

▼5月25日早上多區出現彩虹蹤影▼

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