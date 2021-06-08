天文台料低壓區近周末南海中部發展　迎不穩定天氣　端午節有雷暴

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-08 16:34

酷熱天氣警告生效，多區升溫至攝氏33度或以上，其中上水、大美督更達逾35度。 天文台預料，一個低壓區會在本周後期於南海中部發展，隨後大致移向南海西北部，其動向及發展存在變數。參考歐美天氣預報，均發現該低壓區蹤影，但預測強度有分歧，一個料達熱帶低氣壓，另一個則料達颱風程度。 受該低壓區影響，本港周末起迎來不穩定天氣，下周一（14日）端午節料間中有驟雨及雷暴，大致多雲，市區低見30度，最快下周四（17日）才短暫時間有陽光。

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本港下午部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨。天文台表示，受廣闊低壓槽影響，未來數天南海北部及華南沿岸有驟雨及雷暴，料周三及四（9及10日）大致多雲，有驟雨及雷暴，至周五（11日）才短暫時間有陽光，市區最高氣溫達32度。

天文台預料，一個低壓區會在本周後期於南海中部發展，隨後大致移向南海西北部，其動向及發展存在變數。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該低壓區強度不大，料下周一其海平面中心氣壓最低為1000hPa，即達熱帶低氣壓水平，其後移向海南島一帶。而美國全球預報系統（GFS）預測，該低壓區在本周後期於南海逐漸增強，同樣預料移向海南島，下周一海平面中心氣壓最低為976hPa，即達颱風程度，最後在海防市登陸。

該低壓區會在周末及下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣，天文台預測，周六大致多雲及有幾陣驟雨，其後於下周一端午節當日，更開始迎來雷暴，且大致多雲及間中有驟雨，天陰陰下市區最高氣溫降至30度，至下周四才逐漸回升至32度，迎來短暫陽光。