天文台預中午後大雨　深水埗區雨勢特大　7.1後連續5天酷熱

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-06-27 11:58

近日天氣不穩，不時下雨。天文台今日（27日）上午11時許，發出特別天氣提示，指受活躍西南氣流影響，未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，而深水埗區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，提醒市民應提高警惕。 另外，雷暴天氣將持續到周三，周五至下周二天氣酷熱，氣溫維持在攝氏28至33度。除下周日天晴外，幾乎每日都部分時間有陽光，而局部地區驟雨。

天文台今日上午11時許，兩次發出特別天氣提示，指受活躍西南氣流影響，未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，而深水埗區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台預測未來一兩小時部分地區雨勢較大。(資料圖片)

天文台指，受西南氣流影響，未來兩三日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在本周後期增強，華南沿岸驟雨減少，天色好轉及酷熱。

明日起至周三，氣溫在28至32度之間，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，局部時間有陽光。周四則沒有雷暴，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，氣溫28到32度。周五直至下周二，日間均酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介於28至33度之間，濕度將介乎65%至90%之間。