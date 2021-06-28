屯馬線｜通車首個工作天遇黑雨　便捷市民上班：可遲15分鐘起床

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-28 11:01

屯馬線昨（27日）全線通車，首個上班日就遇上紅雨及黑雨，上班上學人潮大減。早上約8時，仍未掛黑雨，有不少市民乘坐屯馬線上班，有土瓜灣居民表示，前往葵涌上班的路程縮短，可以較平時遲15分鐘才起床，亦不用多次轉乘巴士和地鐵；有鴨脷洲到土瓜灣工作的打工仔，亦認為今天下雨，乘坐港鐵不會被雨淋到更舒適。

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屯馬線迎來首個上班上學日，適逢黑雨，沒有上學人潮，車廂不算太擠逼，未能測試到繁忙時間的大挑戰。早上約8時，由土瓜灣站往屯門方向的西行列車載客量不高，仍有不少座位，但往烏溪沙方向的東行列車，乘客則明顯較多。

屯馬線迎來首個上班上學日，適逢黑雨，車廂不算太擠逼。（張浩維攝）

昨天啟用的土瓜灣站，今早人潮不多，居於鴨脷洲的朱小姐，今日坐港鐵到土瓜灣上班，指今日車程大減，30分鐘就由鴨脷洲到土瓜灣，相當方便，指過往要港鐵轉巴士，有時巴士更要20分鐘才一班，加上今天下雨，乘坐港鐵就可免去淋雨之苦。

土瓜灣街城稱等鐵路開通近40年 坐港鐵到葵芳上班較以往快45分鐘

土瓜灣街坊林先生過去每日到葵涌上班，要先坐巴士到黃埔，再轉乘港鐵觀塘線，到葵芳後再轉小巴，指屯馬線通車後，可以一口氣坐到美孚站，在於站內轉乘荃灣線到葵芳，較簡單快捷，預計過往1.5小時的通勤時間，可以縮短至45分鐘，「今日已經遲咗（起床），遲了15分鐘」。他說，住在土瓜灣已50年，等了鐵路近40年，終於可以乘坐，認為相當方便。

土瓜灣站早上人潮不多，主要為當區居民上班，或到區內工廠區打工仔。 （張浩維攝）

鑽石山轉車站 乘客稱難找相應月台

鑽石山站是其中一個讓屯馬線和觀塘線的轉車站，轉車大堂於上午約8時半，人頭湧湧，不論是觀塘線轉乘屯馬線，抑或相反方向，均有不少乘客。土瓜灣居民張小姐，今早本打算坐港鐵到黃大仙上興趣班，後來遇上黑雨折返，一度在鑽石山站找不到相應月台，又指乘坐港鐵要轉車「上上落落唔方便」，過去坐九巴11號線能在上興趣班的地點直接落車，但運輸署建議在屯馬線通車後取消該條巴士線，「如果真係會取消嘅，就冇辦法啦，一定要搭鐵」