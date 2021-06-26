大埔龍尾泳灘開放後首周末　雨下人頭湧湧　泳客批水質差：污糟啲

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-26 18:00

曾錄得逾400種海洋物種、政府斥資約兩億元改建的龍尾人工泳灘周三（23日）開放，今日（26日）迎來開放後首個周末。今午雖仍有驟雨，但無阻市民興致，龍尾泳灘人山人海，不少一家大細暢泳。有市民亦大讚該泳灘設備完備，比其他泳灘增加有蓋看台，「落雨都唔怕」。 早年龍尾泳灘水質備受詬病，雖然環保署水質監測顯示為「良好」，但不少泳客亦批評水質比其他沙灘「污糟咗啲，無咁清」，更有小朋友指游泳時見到不少垃圾，如紙巾袋等。

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大埔龍尾泳灘是一個人工泳灘，長約200米，設施包括更衣室、淋浴設備和洗手間，因曾錄得大量海洋物種，發展前一度引來社會爭議。今日是泳灘開放後首個周末，中午時份泳灘人頭湧湧，當中不少為一家大細。雖然前往泳灘道路未有塞車，但附近的停車場亦近乎爆滿。

水質方面，泳灘有數名職員長期在岸邊執拾垃圾，但海水則較為污濁。於沙田居住的謝小姐和小朋友特地到龍尾泳灘遊玩，她認為該處風景優美，沙灘範圍十分大；而交通亦方便。她大讚該泳灘因設有蓋看台，「落雨都唔怕，玩攰咗又可以休息」。然而她直指水質比其他沙灘：「污糟咗啲，無咁清」。

8歲的顏小朋友和父親一起到泳灘遊玩，他興奮指「好玩、好大」，水質亦十分清澈，「游水好舒服」。然而他直言該泳灘有不少垃圾，例如紙巾袋等；但亦比其他泳灘多貝殼，並指看到寄居蟹。

居於粉嶺的陳先生今日一家大細赴龍尾泳灘，他認為今日人數比想像中少，「靜靜地，可能因為落雨」。他同樣批評泳灘水質差，「唔會畀小朋友成個落水，浸下算」。對於近日本港新冠肺炎疫情反覆，陳先生不擔心赴泳灘有傳播風險，強調會與其他人保持距離。

於龍尾泳灘附近亦有泥灘，今日有數名市民於泥灘摸蜆，其中一名市民蕭伯伯於附近居住，他稱空閒時間就會來，摸到的蜆等海鮮亦會用來進食。然而近兩年蜆及青口等數目亦大減，估計是因為近年周末期間很多人前來摸蜆等而導致。亦有市民指，因小朋友更希望觀察海洋生物，故到泥灘而沒有到泳灘遊玩。