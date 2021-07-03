天文台料明兩區達36度　低壓區進一步發展　下周二起三日驟雨雷暴

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-03 17:15

踏入7月，本港天氣又再變得炎熱。天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，明日（4日）市區氣溫料高見攝氏34度，達酷熱程度；上水及打鼓嶺氣溫更可能有機會高達36度。 另外，天文台料一個廣闊低壓區會影響菲律賓附近海域，有機會進一步發展，並在下周初至中期移向南海中至西北部。受其影響，下周二（6日）、三（7日）廣東沿岸驟雨增多，本港下周二起更連續三日有驟雨雷暴。

▼6.28 本港迎今年首場黑雨▼

天文台指，高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來大致晴朗的天氣。今日（3日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至32度或以上，當中天文台錄得33度，大美督更達35度，而酷熱天氣警告亦正生效。天文台預料，今日大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨；吹和緩偏南風。

而明日（4日）及下周一（5日）則料同為大致天晴，日間酷熱。明日氣溫料介乎29至34度，上水及打鼓嶺或高見36度；而下周一則氣溫料介乎29至33度。下周三（7日）為廿四節氣中的「小暑」，代表天氣日漸炎熱，可是還未去到最熱的時候，天文台料當日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴；氣溫則介乎27至30度，未見酷熱。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

另外，天文台廣闊低壓區下周初至中期移向南海中至西北部，並令本港下周二（6日）起連日驟雨。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，低壓區下周二進入南海，下周三凌晨最接近本港，惟風力不強，海平面中心氣壓最低為1001 hPa，未達熱帶低氣壓程度。

而美國全球預報系統（GFS）的預測亦相若，惟GFS預料該低壓區主要移向越南一帶。在本港，九天天氣預報中顯示，下周三吹東南風4級，間中5級。根據蒲福氏風級表，5級風平均風速為每小時31至40公里，即未達三號風球程度。

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