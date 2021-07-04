天文台指位於菲律賓低壓區進一步發展　港周二起連續3日有雷暴

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-04 17:38

香港近日天晴炎熱，不過天文台預計，現時於菲律賓中部的低壓區有機會進一步發展，受其影響，周二（6日）起驟雨增多，周二至周四更會局部地區有雷暴，風力增至清勁程度（第5級）。另外，由於高空反氣旋預料在本周後期增強，本周六（10日）起一連兩日，最高市區氣溫會高達攝氏33度。

酷熱天氣仍然生效，天文台在總部錄得33.2度，而新界北區多處高逾34度，其中大美督達35度，附近的龍尾灘有大批市民前往游泳和曬太陽。

低壓區料移向南海中至西北部

天文台表示，高空反氣旋會在明日（4日）帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。另外，現時位於菲律賓中部的低壓區，有機會進一步發展，並在未來一兩天移向南海中至西北部，因此周二、三驟雨增多。不過到本周後期，高空反氣旋預料會再度增強，再帶來酷熱天氣。

▼6.28 本港迎今年首場黑雨▼

根據天文台的九天天氣預報，明日（5日）起連續9天都至少有驟雨，其中明天大致天晴，日間酷熱，市區氣溫最高達攝氏33度。到周二起，連續3日都大致多雲，除了有驟雨，局部地區更有雷暴。

天文台九天天氣預報（天文台網頁）

到下周五（5日），雖仍有驟雨，但部分時間有陽光，最高氣溫達32度。之後10、11日，同樣日間酷熱，大致天晴，但有一兩陣驟雨。