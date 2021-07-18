黃雨見彩虹　天文台料颱風煙花襲台海兩岸　周五為港帶來高溫煙霞

天文台今天（18）早上發出黃色暴雨訊號。雖然天氣不穩，但本港多處卻在「黃雨」出現彩虹；天文台最新預報，明日起仍續有驟雨及狂風雷暴，周三（21日）中學文憑試放榜，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。



位於台灣以東海域的熱帶氣旋「煙花」已增強為熱帶風暴，會在未來數天橫過台灣以東海域，移向中國東南沿岸一帶，在本周五（23日）在本港東北方向約800公里擦過。風雖遠，但仍對本港有影響，不過不是帶來風雨，而是會如過往「東登」的颱風，令本港風力大減，天文台料會酷熱且有煙霞，之後數天仍會維持幾陣驟雨。



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天文台早上6時20分發出黃色暴雨警告信號，直至上午7時45分取消。不過，有網民在元朗、大埔及維港等都拍攝到彩虹高掛。

本港明日起將出現狂風雷暴，雨勢有時頗大。（天文台網站）

天文台指出，現時位於南海北部的廣闊低壓區，會在未來兩三天為華南沿岸帶來驟雨及雷暴，本周後期該區仍有驟雨，短暫時間有陽光。

根據未來九天天氣預報，明日起將出現狂風雷暴，雨勢有時頗大，周三（21日）局部地區有雷暴。不過，直至周五（23日），雖然仍有幾陣驟雨及雷暴，但日間將酷熱及有煙霞。其後周六至下周二，將會持續有幾陣驟雨。

熱帶風暴煙花會在未來數日橫過台灣以東海域，並逐漸增強。（天文台網站）

煙花料增強至颱風 或掠過台灣

天文台指熱帶氣旋煙花會在未來數天橫過台灣以東海域，並逐漸增強，隨後大致移向中國東南沿岸一帶。根據天文台的路徑圖，煙花預計逐漸增加成為颱風，並會料在周五（23日）左右橫過台灣。

▼7.13酷熱天氣▼

